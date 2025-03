RPG inspirowany Gothiciem z finalną większą aktualizacją. Twórcy Drova: Forsaken Kin podzielili się ostatnimi nowościami

Firma stojąca za chwalonym przez twórców Gothica RPG-iem akcji o tytule Drova: Forsaken Kin właśnie podzielili się kolejną, lecz tym razem ostatnią aktualizacją do gry. Wielokrotnie wspominany wcześniej Patch 1.3 wprowadza szereg nowości, w tym oczywiście zmiany proponowane przez społeczność. Warto przypomnieć, że deweloperzy zdecydowali się na udostępnienie trzech większych łatek zamiast DLC, aby lepiej spełnić oczekiwania.

Drova: Forsaken Kin - opis nowości

Najnowsza aktualizacja do Drova: Forsaken Kin została zatytułowana The Flesh Rises i jest tajemniczą zawartością związaną z Bygones oraz sekretem obszarzu Red Moor. Ma to być największy zestaw nowości od czasu pojawienia się produkcji na rynku. Przy okazji otrzymaliśmy również opis brzmiący następująco: „Podążaj za wskazówkami, a znajdziesz coś wielkiego, ale czy będziesz w stanie podążać ścieżką do samego końca?”.