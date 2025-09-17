Timothée Chalamet najmłodszym aktorem z TAKĄ gażą. Hollywood wypłaci mu miliony dolarów

Timothée Chalamet dołączył do elitarnego grona aktorów, którzy za jedną rolę otrzymali co najmniej 25 milionów dolarów. Mając 29 lat, stał się najmłodszym aktorem z takim wynagrodzeniem w historii kina.

Getty Images

Rekordowa gaża dla aktora przed trzydziestką

Informację o rekordowej gaży podał The New York Times. Warto dodać, że wypłata nie jest związana z przygotowywanym filmem Diuna 3, a inną produkcją. Chalamet zarobi tyle za rolę w nadchodzącym filmie High Side, gdzie wcieli się w Billy’ego – byłego zawodnika MotoGP, który po dramatycznym wypadku wraca do świata ekstremalnych prędkości. Wciągnięty w serię napadów na banki przez swojego brata Cole’a, bohater staje naprzeciw agentowi FBI Lennoxowi, który od dawna depcze mu po piętach.