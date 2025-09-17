Zaloguj się lub Zarejestruj

Timothée Chalamet najmłodszym aktorem z TAKĄ gażą. Hollywood wypłaci mu miliony dolarów

Jakub Piwoński
2025/09/17 16:30
To najlepiej zarabiający aktor przed trzydziestką.

Timothée Chalamet dołączył do elitarnego grona aktorów, którzy za jedną rolę otrzymali co najmniej 25 milionów dolarów. Mając 29 lat, stał się najmłodszym aktorem z takim wynagrodzeniem w historii kina.

Timothée Chalamet
Timothée Chalamet
Getty Images

Rekordowa gaża dla aktora przed trzydziestką

Informację o rekordowej gaży podał The New York Times. Warto dodać, że wypłata nie jest związana z przygotowywanym filmem Diuna 3, a inną produkcją. Chalamet zarobi tyle za rolę w nadchodzącym filmie High Side, gdzie wcieli się w Billy’ego – byłego zawodnika MotoGP, który po dramatycznym wypadku wraca do świata ekstremalnych prędkości. Wciągnięty w serię napadów na banki przez swojego brata Cole’a, bohater staje naprzeciw agentowi FBI Lennoxowi, który od dawna depcze mu po piętach.

Kwota, jaką Hollywood jest skłonne zapłacić Chalametowi, stawia go w szeregu największych gwiazd: Dwayne Johnsona, Leonardo DiCaprio, Ryan Reynolds, Brad Pitt czy Johnny’ego Deppa. Dołączenie do tego grona w wieku 29 lat tylko podkreśla, jak wielkim uznaniem cieszy się młody aktor i jak bardzo studia liczą na jego nazwisko przy dużych produkcjach.

High Side jest drugim wspólnym projektem Chalameta i reżysera Jamesa Mangolda. Wcześniejsza współpraca przy filmie Kompletnie nieznany przyniosła aktorowi nominację do Oscara, a nowa produkcja ma mu zapewnić najwyższą gażę w karierze. Obecnie Chalamet pracuje zarówno przy Diuna 3, jak i przygotowuje się do premiery filmu Wielki Marty, który w Polsce zadebiutuje 30 stycznia. Jednak to właśnie High Side zapewni mu największy finansowy sukces przed wejściem do kin.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/9/16/chalamet

Tagi:

Popkultura
rekord
aktor
Timothée Chalamet
High Side
gaża
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

