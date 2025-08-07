Zaloguj się lub Zarejestruj

Denis Villeneuve sięga po oldschoolową metodę, by totalnie zmienić estetykę filmu Diuna 3

Jakub Piwoński
2025/08/07 08:30
0
0

To zaskakująca decyzja, ale jednocześnie zgodna z tradycyjnym postrzeganiem kinowego doświadczenia przez reżysera.

Znamy już oficjalny tytuł filmu, którego produkcja już ruszyła. Denis Villeneuve postanowił zrealizować Diunę: Część 3 w nowym dla serii formacie — zdjęcia do filmu powstają na taśmie filmowej, w tym w formatach 65 mm IMAX (15-perf) oraz 65 mm (5-perf). To pierwsza odsłona cyklu realizowana w ten sposób.

Diuna
Diuna

Diuna 3 zostanie nakręcona na taśmie

Informację ujawniła firma Kodak. Wpływ na decyzję reżysera mógł mieć nowy operator filmu — Linus Sandgren, laureat Oscara i zwolennik pracy z taśmą. Zastąpił on Greiga Frasera, który odpowiadał za zdjęcia w dwóch poprzednich częściach.

GramTV przedstawia:

To znaczący zwrot od wcześniejszych filmów Villeneuve’a z uniwersum Diuny, które powstały cyfrowo. Reżyser najwyraźniej dąży teraz do bardziej organicznej estetyki w finałowej części swojej trylogii science fiction. Taśma filmowa zapewnia większą głębię obrazu, bogatsze kolory i charakterystyczną ziarnistość, która nadaje scenom fizyczności i ponadczasowości. W połączeniu z monumentalnym formatem IMAX, Diuna 3 może zyskać wyjątkowy, niemal dotykalny wymiar wizualny.

Villeneuve dołącza tym samym do grona twórców, którzy sięgają po taśmę filmową przy wysokobudżetowych produkcjach. Podobne decyzje podejmowali m.in. Christopher Nolan, Quentin Tarantino i Greta Gerwig. Zdjęcia do Diuny: Części 3 ruszyły w lipcu 2025 roku w Budapeszcie. Premiera filmu planowana jest na 18 grudnia 2026 roku.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/8/6/denis-villeneuves-dune-part-3-is-being-shot-on-film-including-imax-65mm-a-first-for-the-franchise

Tagi:

Popkultura
science fiction
Denis Villeneuve
Diuna
Diuna 3
Diuna: Część trzecia
Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112