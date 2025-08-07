Denis Villeneuve sięga po oldschoolową metodę, by totalnie zmienić estetykę filmu Diuna 3

To zaskakująca decyzja, ale jednocześnie zgodna z tradycyjnym postrzeganiem kinowego doświadczenia przez reżysera.

Znamy już oficjalny tytuł filmu, którego produkcja już ruszyła. Denis Villeneuve postanowił zrealizować Diunę: Część 3 w nowym dla serii formacie — zdjęcia do filmu powstają na taśmie filmowej, w tym w formatach 65 mm IMAX (15-perf) oraz 65 mm (5-perf). To pierwsza odsłona cyklu realizowana w ten sposób.

Diuna 3 zostanie nakręcona na taśmie

Informację ujawniła firma Kodak. Wpływ na decyzję reżysera mógł mieć nowy operator filmu — Linus Sandgren, laureat Oscara i zwolennik pracy z taśmą. Zastąpił on Greiga Frasera, który odpowiadał za zdjęcia w dwóch poprzednich częściach.