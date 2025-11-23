Eddie Murphy ujawnia kultowe filmy, których odrzucenia żałuje

Chcielibyście widzieć aktora w tych filmach? Aktor promuje właśnie dokument o sobie.

Eddie Murphy, o którym pisaliśmy w kontekście nagrody, jaką otrzyma, promuje obecnie swój dokument Jestem Eddie na Netflixie, opowiadający o ponad 40 latach kariery. W wywiadzie dla Associated Press komik przyznał, że żałuje odrzucenia kilku kultowych ról, które okazały się później wielkimi hitami.

Eddie Murphy trzech o rolach, które odrzucił

Murphy ujawnił, że miał okazję zagrać w Pogromcach duchów z 1984 roku, choć nie ujawnił, którą z czterech głównych ról miał początkowo przyjąć. „W trakcie Pogromców duchów grałem w Gliniarzu z Beverly Hills… To było “zrób to albo tamto”, więc wyszło świetnie” – zdradził aktor. Oprócz tego wymienił również Godziny szczytu i Kto wrobił królika Rogera? jako produkcje, których odrzucenia żałuje. „To były wielkie, gigantyczne hity” – podsumował Murphy.