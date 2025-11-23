Zaloguj się lub Zarejestruj

Eddie Murphy ujawnia kultowe filmy, których odrzucenia żałuje

Jakub Piwoński
2025/11/23 18:30
Chcielibyście widzieć aktora w tych filmach? Aktor promuje właśnie dokument o sobie.

Eddie Murphy, o którym pisaliśmy w kontekście nagrody, jaką otrzyma, promuje obecnie swój dokument Jestem Eddie na Netflixie, opowiadający o ponad 40 latach kariery. W wywiadzie dla Associated Press komik przyznał, że żałuje odrzucenia kilku kultowych ról, które okazały się później wielkimi hitami.

Eddie Murphy
Eddie Murphy

Eddie Murphy trzech o rolach, które odrzucił

Murphy ujawnił, że miał okazję zagrać w Pogromcach duchów z 1984 roku, choć nie ujawnił, którą z czterech głównych ról miał początkowo przyjąć. „W trakcie Pogromców duchów grałem w Gliniarzu z Beverly Hills… To było “zrób to albo tamto”, więc wyszło świetnie” – zdradził aktor. Oprócz tego wymienił również Godziny szczytu i Kto wrobił królika Rogera? jako produkcje, których odrzucenia żałuje.To były wielkie, gigantyczne hity” – podsumował Murphy.

Mimo refleksji nad tymi rolami, aktor podkreślił, że nie zmieniłby kontrowersyjnego filmu Norbit, który otrzymał krytyczne recenzje, ale cieszył się popularnością wśród widzów. Murphy wskazał, że choć film ten był szeroko krytykowany, uważa go za zabawny i bliski swojemu sercu.

Film dokumentalny Jestem Eddie przedstawia pełen przegląd kariery Murphiego – od jego początków w Saturday Night Live, przez sukcesy kinowe, aż po współczesne projekty. Dokument jest już dostępny na platformie Netflix.

Źródło:https://screenrant.com/ghostbusters-eddie-murphy-regrets-turning-down/

Tagi:

Popkultura
Netflix
Jestem Eddie
Eddie Murphy
aktor
wywiad
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


