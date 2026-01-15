Zaloguj się lub Zarejestruj

4 miesiące temu świętowano premierę, a dziś poznaliśmy datę wyłączenia serwerów

Mikołaj Berlik
2026/01/15 16:00
Serwery popularnej gry zostaną wyłączone.

NBA 2K26 zbiera solidne opinie i wciąż przyciąga graczy na konsolach oraz PC, lecz mimo to firma 2K zdecydowała się ujawnić konkretną datę zakończenia funkcji sieciowych. Informacja pojawiła się zaledwie cztery miesiące po premierze gry.

2K Games
2K Games

NBA 2K26 – kiedy serwery zostaną wyłączone

Zgodnie z oficjalnym komunikatem, wszystkie funkcje online NBA 2K26 zostaną wyłączone 31 grudnia 2027 roku. Oznacza to, że gracze mają nieco mniej niż dwa lata na korzystanie z trybów sieciowych, takich jak MyCareer czy rozgrywki wieloosobowe.

Planowany shutdown obejmie również MyTEAM Mobile 2K26, czyli mobilną wersję popularnego trybu karcianego. Warto przy tym zaznaczyć, że w przypadku gier sportowych z serii NBA 2K tytuły zazwyczaj znikają z cyfrowej sprzedaży znacznie wcześniej, zanim nastąpi faktyczne wyłączenie serwerów.

Po odcięciu infrastruktury sieciowej wszystkie tryby offline pozostaną dostępne bezterminowo, co oznacza, że lokalna rozgrywka nie zostanie w żaden sposób ograniczona. Dla łowców trofeów i osiągnięć to jednak jasny sygnał, by nie odkładać aktywności sieciowych na później – końcówka cyklu życia takich gier często wiąże się z problemami technicznymi, których wydawcy niechętnie już naprawiają.

Źródło:https://www.playstationlifestyle.net/2026/01/14/ps5-ps4-game-nba-2k26-shutting-down-2027/

Mikołaj Berlik
