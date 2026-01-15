4 miesiące temu świętowano premierę, a dziś poznaliśmy datę wyłączenia serwerów

NBA 2K26 zbiera solidne opinie i wciąż przyciąga graczy na konsolach oraz PC, lecz mimo to firma 2K zdecydowała się ujawnić konkretną datę zakończenia funkcji sieciowych. Informacja pojawiła się zaledwie cztery miesiące po premierze gry.

NBA 2K26 – kiedy serwery zostaną wyłączone

Zgodnie z oficjalnym komunikatem, wszystkie funkcje online NBA 2K26 zostaną wyłączone 31 grudnia 2027 roku. Oznacza to, że gracze mają nieco mniej niż dwa lata na korzystanie z trybów sieciowych, takich jak MyCareer czy rozgrywki wieloosobowe.