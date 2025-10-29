Zaloguj się lub Zarejestruj

Timberborn wychodzi z wczesnego dostępu po 4 latach. Polacy pokazali, jak robi się city buildery

Mikołaj Berlik
2025/10/29 19:00
Polskie studio Mechanistry przygotowuje się do premiery wersji 1.0.

Po czterech latach intensywnego rozwoju Timberborn zbliża się do pełnej premiery. Polska strategia o bobrach budujących własne osady wkrótce opuści wczesny dostęp. Choć deweloperzy nie podali jeszcze konkretnej daty premiery wersji 1.0, gracze mogą już dziś przetestować jej wczesną wersję na Steamie, wybierając odpowiednią edycję w sekcji Beta.

Timberborn – co nowego w wersji 1.0?

Eksperymentalna aktualizacja wprowadza wiele znaczących usprawnień i dodatków. Twórcy przygotowali dwie nowe mapy, ulepszone wersje istniejących lokacji, edytor map oraz możliwość budowy spiralnych schodów. Nie zabrakło też funkcji, które usprawnią zarządzanie miastem – jak szybka duplikacja budynków czy tworzenie własnych sztandarówozdabiających kolonie.

Oprócz tego gracze zauważą poprawioną grafikę, animacje i interfejs, a także ulepszone narzędzia moderskie. Mechanistry popracowało również nad balansem i eliminacją błędów, by dopracować Timberborn przed jego pełnym debiutem.

Tytuł jest dostępny wyłącznie na PC i oferuje polskie napisy. Dodatkowo, w serwisie GOG.com trwa promocja, w ramach której grę można kupić za 84 zł – 40% taniej niż zwykle. Oferta obowiązuje do 12 listopada. Niedawno do gry trafiła spora łatka.

