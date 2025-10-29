Timberborn wychodzi z wczesnego dostępu po 4 latach. Polacy pokazali, jak robi się city buildery

Po czterech latach intensywnego rozwoju Timberborn zbliża się do pełnej premiery. Polska strategia o bobrach budujących własne osady wkrótce opuści wczesny dostęp. Choć deweloperzy nie podali jeszcze konkretnej daty premiery wersji 1.0, gracze mogą już dziś przetestować jej wczesną wersję na Steamie, wybierając odpowiednią edycję w sekcji Beta.

Timberborn – co nowego w wersji 1.0?

Eksperymentalna aktualizacja wprowadza wiele znaczących usprawnień i dodatków. Twórcy przygotowali dwie nowe mapy, ulepszone wersje istniejących lokacji, edytor map oraz możliwość budowy spiralnych schodów. Nie zabrakło też funkcji, które usprawnią zarządzanie miastem – jak szybka duplikacja budynków czy tworzenie własnych sztandarówozdabiających kolonie.