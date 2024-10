Polski city-builder z bobrami dostał wielką aktualizację. Zbliża się też podwyżka ceny Timberborn

Timberborn z aktualizacją Wonders of Water.

Zgodnie z informacjami przekazanymi za pośrednictwem Steama , aktualizacja Wonders of Water jest już dostępna dla graczy Timberborn. Wśród nowości pojawiły się między innymi automatyczne śluzy, nowe platformy i konstrukcje, a także zaawansowane obiekty – cuda, które pozwolą przy okazji kolejnej sesji na danej mapie dowolnie zmienić lokację startową. Deweloperzy zadbali także o uaktualnienie fizyki wody, która generowana jest teraz w 3D oraz o nowe narzędzia hydroinżynierii i rozszerzone możliwości pionowej budowy.

W 2021 roku na rynek trafiło Timberborn – polski city-builder z bobrami w roli głównej. Gra cieszy się „przytłaczająco pozytywnym” odbiorem na Steamie i właśnie otrzymała kolejne nowości w ramach aktualizacji Wonders of Water. Ponadto deweloperzy poinformowali o nadchodzącej podwyżce ceny.

Ponadto gracze otrzymali w końcu wsparcie dla modów i Warsztatu Steama. Nie zabrakło też nowych animacji czy możliwości personalizacji ogonów bobrów. Przygotowane przez twórców atrakcje możemy również zobaczyć na nowym zwiastunie, który znajduje się na dole wiadomości.

Należy również dodać, że od 24 października 2024 roku zostanie podniesiona cena gry – z 24,99 USD do 34,99 USD. Oznacza to, że zapłacimy za Timberborn około 138 zł. Do tego dnia potrwa również promocja, w ramach której możemy kupić city-builder za 79,99 zł. Więcej informacji związanych z aktualizacją znajdziemy w tym miejscu.