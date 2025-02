Tides of Annihilation na 11-minutowym gameplayu. Twórcy dzielą się kolejnymi materiałami z gry

Tytuł inspiruje się Devil May Cry i Stellar Blade.

Podczas ostatniego State of Play zobaczyliśmy zapowiedź Tides of Annihilation, debiutanckiej gry chińskiego studia Eclipse Glow Games, która w dużej mierze inspirowała się Devil May Cry oraz Stellar Blade. Tytuł nie otrzymał jeszcze daty premiery, lecz twórcy postanowili podzielić się nowym materiałem, na którym zobaczyliśmy kilkanaście minut gameplayu.

Tides of Annihilation - deweloperzy udostępnili nowy film

Na Youtube pojawiło się 11-minutowe nagranie prezentujące rozgrywkę z Tides of Annihilation. Zobaczyliśmy jak w praktyce wygląda tytuł, w którym śledzimy losy głównej bohaterki o imieniu Gwendolyn. Znajduje się ona w zrujnowanym Londynie, gdzie mieszkańcy zmagają się z nagłą inwazją sił należących do obcego królestwa. Naszym zadaniem będzie oczywiście zrobienie wszystkiego, aby ocalić całą metropolię.