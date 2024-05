Thunderbolts ma opis fabuły. Marvel szykuje historię o zdradzie

W sieci pojawił się opis historii do nowego filmu z MCU, w którym pojawi się nowa Czarna Wdowa, U.S. Agent oraz Taskmaster.

Prace na planie Thunderbolts wciąż trwają, a do sieci trafiają kolejne informacje o szykowanym przez Marvela filmie. Niedawno pojawiły się pogłoski, że film wprowadzi do uniwersum nową, potężną grupą, której dowodzić będzie Valentina Allegra de Fontaine. Bohaterka grana przez Julię Louis-Dreyfus będzie odgrywać kluczową rolę w całej historii, co potwierdza pierwszy opis fabuły. Dowiadujemy się z niego, kto jest prawdziwym antagonistą Thunderbolts. Uwaga na możliwe spoilery!

Thunderbolts – pierwszy opis fabuły

Szczegóły fabuły ujawnione przez scoopera Daniela Richtmana wskazują, że historia rozpocznie się od wysłania przez Contessę Valentinę Allegrę De Fontaine grupy bohaterów - Yeleny Belovej, U.S. Agenta, Ghost i Taskmastera - aby zlikwidowali nieznany cel ukrywający się w „skarbcu”. Drużyna szybko zdaje sobie sprawę, że zostali wysłani na śmierć i postanawiają połączyć siły z nieznajomym, aby pokonać Valentinę.