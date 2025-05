Three Days Grace zapowiada album „Alienation", będący pierwszym z Adamem Gontierem od 13 lat. Posłuchajcie singla „Apologies”

Neil Sanderson komentuje:

“Alienation”' to podróż przez wewnętrzny rozpad i zewnętrzny bunt. Piosenki odzwierciedlają izolację jako stan istnienia, a nie tylko okoliczność. Wiele z tego, o czym piszemy – lęk, uzależnienie, złamane serce, odcięcie – to często różne fale tej samej burzy. A jednak pod całą tą destrukcją kryje się coś ludzkiego – coś, co wciąż wyciąga rękę.

Singiel „Apologies”, wyprodukowany przez Zakka Cerviniego, Dana Lancastera i Howarda Bensona, to eksplozja gitarowych riffów i energii rodem z klasycznego rocka lat 2000. Porywające tempo i intensywna sekcja rytmiczna nadają utworowi elektryzujący klimat, a wokale Gontiera wznoszą się ponad miks, potęgując emocje zawarte w tekście.

W rozmowie z HardDrive Radio, Sanderson opisał „Apologies”:

To utwór o uczuciu, że jest się zbyt daleko, by dać się uratować – że człowiek sam staje się utraconą nadzieją. Nawet gdy masz wokół siebie ludzi, którzy cię kochają i troszczą się o ciebie, to czasami przepraszasz ich za to, że mimo wszystko czujesz się zgubiony. To emocje, które zna wielu ludzi. Nie chcemy zawieść tych, których kochamy. A w chwilach słabości ważne jest, by z nimi rozmawiać – mimo że często mamy opory. Ta piosenka jest podróżą przez to wszystko.