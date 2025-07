Three Days Grace prezentuje nowy singiel "Kill Me Fast”. Utwór będzie częścią nadchodzącego albumu "Alienation”

Kanadyjski zespół rockowy Three Days Grace opublikował właśnie swój najnowszy singiel “Kill Me Fast”, który trafił na wszystkie platformy streamingowe.

“Kill Me Fast” to jeden z moich ulubionych utworów jakie kiedykolwiek stworzyliśmy. To piosenka o tym żeby zerwać plaster. To błaganie do osoby, która już jedną nogą wyszła za drzwi, żeby po prostu pozwoliła ci odejść. “Nie trzymaj mnie w zawieszeniu, gdy próbujesz poukładać sobie życie”. To opowieść o powolnej torturze niepewności. O tej chwili, gdy cisza boli bardziej niż prawda i prosisz, żeby cię przecięto, by wreszcie przestało krwawić.

“Alienation” to wyjątkowy rozdział w historii Three Days Grace, ponieważ po raz pierwszy od ponad dekady do zespołu wrocił oryginalny wokalista Adam Gontier, który dzieli teraz mikrofon z Mattem Walstem. Skład zespołu uzupełniają Neil Sanderson (perkusja), Brad Walst (bas) oraz Barry Stock (gitara). Album zawiera 12 utworów, które łączą charakterystyczne brzmienie grupy z nowym, bardziej emocjonalnym podejściem.

Neil Sanderson komentuje: