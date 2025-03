Thorgal i Nocny Wędrowiec nie powstaną? Szokujące doniesienia o sytuacji polskiego studia

Poważnym ciosem wymierzonym w wizerunek polskiego studia jest reakcja Grzegorza Rosińskiego, współtwórcy Thorgala. W oficjalnym oświadczeniu wyraził swoje rozczarowanie sytuacją wokół gry i podkreślił, że “czuje się oszukany” przez studio. Jak zaznaczył, liczył na to, że jego twórczość zostanie potraktowane z należytą powagą i profesjonalizmem. Zamiast tego adaptacja Thorgala znalazła się w centrum produkcyjnego zamieszania, co budzi poważne wątpliwości co do przyszłości tytułu.

Według ujawnionych informacji Mighty Koi kilkukrotnie wstrzymywało wypłaty dla swoich pracowników. Mimo oficjalnych zapewnień, że sytuacja została uregulowana, niektórzy deweloperzy nadal skarżą się na brak wynagrodzeń. Studio, które wcześniej funkcjonowało pod nazwą 4Gate, już w przeszłości miało problemy z realizacją swoich projektów.

Dodatkowe kontrowersje wzbudzają doniesienia, że prace nad Nocnym wędrowcem już kilkukrotnie miały zostać zresetowane. Pierwotna wersja powstawała od 2019 roku, a w międzyczasie projekt wielokrotnie zmieniał koncepcję i kierunek artystyczny. Niepewna sytuacja finansowa Mighty Koi powoduje, że przyszłość tego tytułu, podobnie jak Thorgala, stoi pod znakiem zapytania.

Według oficjalnych deklaracji przedstawicieli studia prace nad obiema grami nadal trwają. Marcin Grzegórski, szef Mighty Koi, przyznał, że firma miała trudności finansowe, ale zapewnił, że wszystkie zobowiązania zostały uregulowane. Twierdzi również, że relacje w zespole są dobre, a obie gry są rozwijane zgodnie z planem.