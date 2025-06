Thor jednak nie zginie w Avengers: Doomsday? Superbohater powróci w kolejnym projekcie, który ma już tytuł

Chris Hemsworth jeszcze przez kilka lat będzie odgrywał rolę Thora? Wszystko na to wskazuje.

Granie Thora było jednym z największych zaszczytów w moim życiu. Przez ostatnie 15 lat dzierżyłem Mjolnira, a potem Stormbreakera jako Bóg Piorunów, ale tym, co czyniło tę rolę naprawdę wyjątkową… była możliwość dzielenia jej z wami wszystkimi. Wasza pasja, wasze okrzyki, wasza miłość do tej postaci znaczyły dla mnie wszystko. Dziękuję za to, że uczyniliście moją podróż przez MCU niezapomnianą... Następny przystanek: Doomsday! – napisał Hemsworth w poście.

Jakiś czas temu Chris Hemsworth opublikował w mediach społecznościowych emocjonalny wpis i nagranie, które wielu fanów odczytało jako możliwe pożegnanie z rolą Thora. Aktor w swoim wideo świętował 15-lecie wcielania się w Boga Piorunów w MCU. Według niedawnych doniesień występ Thora w Avengers: Doomsday miał być ostatnim, ale wiele wskazuje na to, że jednak tak się nie stanie i Marvel już planuje kolejny film z udziałem Odynsona.

Znany insider Daniel Richtman twierdzi, że rozwijany jest zupełnie nowa produkcja zatytułowana Thor Quest. Nie wiadomo jeszcze, czy będzie to film kinowy, czy serial na platformę Disney+, choć ta druga opcja wydaje się mniej prawdopodobna. Szczegóły fabularne nie są znane, a sam tytuł nie odwołuje się bezpośrednio do żadnego z komiksów Marvela, lecz istnieją dziecięce książki Disneya o podobnym tytule. Warto jednak dodać, że jest to jedynie roboczy tytuł i ostatecznie będzie brzmiał inaczej.

Fani spekulują, że może to być familijny, animowany projekt skierowany do młodszej widowni, który przedstawi nowe oblicze asgardzkich przygód bez udziału Hemswortha. Inni uważają, że jest to po prostu Thor 5, który ma być od wielu miesięcy rozwijany przez studio.

Marvel na razie nie potwierdził oficjalnie żadnego z tych projektów, ale wszystko wskazuje na to, że uniwersum Thora nie zniknie wraz z ewentualnym odejściem jego dotychczasowego odtwórcy. Nawet jeżeli Chris Hemsworth pożegna się z rolą po nowych odsłonach Avengersów, to wciąż Marvel może rozwijać Asgard, jak i losy innych postaci znanych z serii filmów o Thorze.