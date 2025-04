MCU straci ważnego bohatera po Avengers: Doomsday. Kolejnego filmu z tą postacią nie będzie?

W niedawnym wywiadzie Anthony Mackie, odtwórca roli Kapitana Ameryki, zdradził, że w dwóch nadchodzących odsłonach serii Avengers żaden bohater nie jest bezpieczny, a Doomsday ma zakończyć się ogromnym zwrotem akcji, który może przypominać ten z Wojny bez granic. Teraz okazuje się, że jednym z najmniej bezpiecznych postaci jest Thor. Według doniesień dziennikarza Alexa Pereza z serwisu The Cosmic Circus, Marvel planuje dla Chrisa Hemswortha „epicki” finał w nadchodzących produkcjach Avengers: Doomsday oraz Avengers: Secret Wars.

Marvel [chce] dać Thorowi w wersji Hemswortha godne pożegnanie w tych filmach, a źródła wskazują, że inspiracją będzie komiks New Avengers (Vol. 3) #32. Chociaż może to być koniec Thora w wykonaniu Chrisa Hemswortha, nie wyklucza to powrotu samej postaci w przyszłości.