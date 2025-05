Thor 5 już powstaje. Chris Hemsworth chce tego reżysera

Według informacji insidera Marvel ma plany na rozwój historii Thora w trzeciej sadze MCU. Jak wiemy z poprzednich doniesień, Taika Waititi nie powróci do reżyserowania kolejnego superbohaterskiego filmu. Dlatego Chris Hemsworth namawia prezesów studia, aby to Sam Hargrave nakręcił Thora 5. To reżyser znany z serii Tyler Rake, który miał okazję już dwukrotnie współpracować z Hemsworthem.

Odezwało się do mnie źródło – okazuje się, że Secret Wars nie będzie końcem tej historii. Thor 5 jest w przygotowaniu, bez Taiki, a Hemsworth lobbuje, by film wyreżyserował Sam Hargrave.

Choć tego typu plotki warto traktować z rezerwą, szczególnie że obecnie nic nie wiadomo, aby Marvel prowadził już jakiekolwiek negocjacje z tym reżyserem. Hargrave obecnie zajęty jest kilkoma projektami, w tym trzecią częścią Tylera Rake’a, a także Matchbox, Shinobi, Kill Them All oraz serialem The Last Frontier. Może więc okazać się, że zatrudnienie tego filmowca nie będzie możliwe przez inne jego zobowiązania.

Sam Hargrave, znany przede wszystkim jako reżyser filmów Tyler Rake: Ocalenie i koordynator scen akcji w filmach braci Russo, nie jest obcy MCU. Jego podejście, bardziej surowe, fizyczne i efektowne, mogłoby przywrócić Thorowi poważniejszy ton.