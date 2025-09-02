Thor 5? Chris Hemsworth o przyszłości swojej postaci w MCU

Trwają prace nad kolejnymi częściami serii Avengers – Avengers: Doomsday oraz Avengers: Secret Wars. W obsadzie nie zabraknie największych gwiazd Marvela. Chris Hemsworth ponownie wcieli się w Thora. Czy jednak jego bohater otrzyma jeszcze raz możliwość wystąpienia w solowym filmie?
Czy Thor powróci w solowym filmie?
Hemsworth jest jednym z filarów Marvel Cinematic Universe – w postać nordyckiego boga wciela się od 2011 roku, wystąpił w czterech solowych filmach (Thor, Mroczny świat, Ragnarok, Miłość i grom) oraz wszystkich częściach Avengers. W rozmowie z BBC aktor został zapytany o przyszłość swojego bohatera. Odpowiedział:
Nie wiem. Zobaczymy, dokąd [Avengers: Doomsday] nas zaprowadzi. W tej chwili wszystko rozpracowujemy i zastanawiamy się, jak potoczą się losy poszczególnych bohaterów.
W innym wywiadzie Hemsworth dodał:
Kiedy rozstawaliśmy się po ostatnim filmie, nie wiedzieliśmy, czy znowu będziemy to robić. A jednak tu jesteśmy – część starej ekipy, w tym ja, i wielu nowych ludzi, którzy właśnie do nas dołączają.
GramTV przedstawia:
Fani spekulują, że w Doomsday Thor może pożegnać się z MCU, choć na razie są to jedynie teorie. Pewne jest natomiast, że film trafi do kin 18 grudnia 2026 roku, a rok później, 17 grudnia 2027 roku, zobaczymy wielki finał w postaci Avengers: Secret Wars.
Ostatnie doniesienia z planu Avengers: Doomsday sugerują, że produkcja ma być jedną z największych i najbardziej spektakularnych w historii Marvela – nie tylko ze względu na obsadę, ale i skalę widowiska, które ma zjednoczyć starych i nowych bohaterów MCU. Czy jednak twórcy panują nad tym projektem?
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!