Thor 5? Chris Hemsworth o przyszłości swojej postaci w MCU

Trwają prace nad kolejnymi częściami serii Avengers – Avengers: Doomsday oraz Avengers: Secret Wars. W obsadzie nie zabraknie największych gwiazd Marvela. Chris Hemsworth ponownie wcieli się w Thora. Czy jednak jego bohater otrzyma jeszcze raz możliwość wystąpienia w solowym filmie?

Czy Thor powróci w solowym filmie?

Hemsworth jest jednym z filarów Marvel Cinematic Universe – w postać nordyckiego boga wciela się od 2011 roku, wystąpił w czterech solowych filmach (Thor, Mroczny świat, Ragnarok, Miłość i grom) oraz wszystkich częściach Avengers. W rozmowie z BBC aktor został zapytany o przyszłość swojego bohatera. Odpowiedział: