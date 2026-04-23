There Are No Ghosts at the Grand z nowym trailerem. W tym hotelu coś mocno nie gra

Maciej Petryszyn
2026/04/23 22:08
Podczas ID@Xbox Showcase 2026 zobaczyliśmy wiele trailerów. A jeden z nich przekonywał nas, że duchów nie ma.

To znaczy, że nie ma ich w Hotelu Grand. Podobno.

There Are No Ghosts at the Grand
To są tam duchy czy ich nie ma?

Sprawa jest prosta – odziedziczyłeś hotel i masz miesiąc na to, by go odrestaurować. Jeżeli się nie uda, ktoś albo coś się o niego upomni. Czas więc nagli i trzeba się brać do roboty. Dobrze, że nie ma tam duchów… No chyba, że są. Szybko okazuje się, że tajemnica kryjąca się za wszystkim jest znacznie większa niż nam się wydaje. Na własnej skórze sprawdzimy ją jeszcze w tym roku, bo premiera There Are No Ghosts at the Grand zaplanowana jest na 2026, chociaż bez konkretnego terminu.

Kiedy Chris David niespodziewanie dziedziczy podupadły angielski hotel, ma dokładnie 30 dni i 30 nocy, aby odrestaurować sypiący się gmach, zanim on… lub coś innego… upomni się o NIEGO. Nic nie jest tym, czym się wydaje w Grand Hotelu; pod warstwą tapet i farb, które nakłada w dzień, czai się coś strasznego, co drży i pełza nocą. Nie wierz im, gdy mówią, że w Grandzie nie ma duchów.

Dopóki trwa dzień, przywracaj wyblakłą świetność hotelu, dzierżąc przyjazne, gadające elektronarzędzia: piaskarkę, pistolet natryskowy, działo meblowe i pistolet do girland. Kiedy jednak zapada noc, te same narzędzia zmieniają się w broń przeciwko zjawiskom nadprzyrodzonym. Użyj odkurzacza na mściwych duchach, ujawnij niewidzialnych napastników za pomocą pistoletu do farby lub obezwładnij pełzające upiory celnym strzałem z regału prosto w twarz, korzystając z działa meblowego.

Pomocy wymaga nie tylko hotel. Eksploruj okoliczną wioskę, aby znaleźć budynki wymagające renowacji i być może odkryć po drodze kilka tajemnic. Będziesz wystrzeliwać farbę i tapety na ściany starej smażalni ryb, wybijać potłuczone okna u kwiaciarza i rozbijać stare meble w księgarni. Innym razem będziesz musiał zwolnić, aby rozwiązać lekkie zagadki środowiskowe, wykorzystując mroczną przeszłość hotelu do rozwikłania enigmatycznych wskazówek.

W sercu gry leży bogata, nadprzyrodzona tajemnica – taka, która przeplata się z burzliwą historią Grand Hotelu, jego byłymi właścicielami i pogrzebaną przeszłością samego gracza. Hotel i otaczająca go wioska kryją więcej, niż widać na pierwszy rzut oka, a każdy mieszkaniec strzeże własnych sekretów. Jednak pod powierzchnią nawet postać gracza skrywa prawdy, które nie zostały jeszcze ujawnione… nawet jemu samemu.

There Are No Ghosts at the Grand to wiele rzeczy – w tym również musical. Każda tajemnicza postać, którą spotkasz lub której zdecydujesz się pomóc, ma własną historię i piosenkę czekającą na odkrycie. Od upiornego ska, przez wojenny jazz, aż po skater punk – każdy utwór jest unikalny dla danej postaci… i czasem zaskakujący. Śpiewaj z nimi w duecie, aby ujawnić ich najgłębsze prawdy.

Wyblakła angielska nadmorska wioska jest pełna atrakcji. Przemierzaj ulice na skuterze, graj w minigolfa, przeszukuj plażę wykrywaczem metali lub rób zdjęcia na starym molo. Wypłyń łodzią rybacką, aby odkryć ukryte zatoczki i wyłowić z dna zatopione skarby. Tylko upewnij się, że wrócisz do domu przed zmrokiem – w tej okolicy wszystko się zmienia, gdy słońce zachodzi.

Pod urokliwą wioską, dziwacznymi lokalsami i łuszczącymi się ścianami Grandu, budzi się coś starożytnego. Podczas eksploracji, renowacji i renowacji odkryjesz dawno pogrzebane sekrety, zapomniane rytuały, zignorowane ostrzeżenia i wymazane prawdy. Z każdym mijającym dniem pełzający horror zaciska swój uścisk. Nie walczysz tylko z duchami. Wykopujesz coś starszego, głębszego i znacznie bardziej cierpliwego.

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

