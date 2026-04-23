Qboy to nie jest zwykła konsolka. Screenbound bawi się rzeczywistością

Czwartkowe ID@Xbox Showcase 2026 obfitowało w ciekawe ogłoszenia. O jednym z nich mowa w tym wypadku.
Mowa tutaj o Screenbound. Czyli grze, w której możemy grać w grę.
Screenbound, czyli gra raz trójwymiarowa, a raz dwuwymiarowa
O co chodzi? Głównym kołem zamachowym produkcji Crescent Moon Games i Radical Forge jest Qboya, czyli dziwne urządzenie należące wcześniej do naszej mamy. Z zewnątrz wygląda jak zwykła konsolka do 8-bitowych gier, ale w praktyce to potężny przedmiot, zdolny wpływać na rzeczywistość! Dzięki niemu w toku rozgrywki będziemy przełączać się między światem trzywymiarowym i dwuwymiarowym, rozwiązując przy tym łamigłówki. Data premiery na ten moment nieznana, ale wiemy, że tytuł będzie częścią abonamentu Xbox Game Pass.
Odkryłeś Qboya – dziwne urządzenie znalezione w garażu Twojej mamy. Ta przenośna konsola różni się od wszystkich innych, ponieważ po jej włączeniu rzeczywistość ulega rozszczepieniu!
Screenbound to przygodowa gra akcji osadzona w dwóch światach, gdzie trójwymiarowe otoczenie oraz dwuwymiarowa gra na handheldzie istnieją w tym samym czasie — a Ty kontrolujesz oba naraz. Wyrusz na przygodę przez ten nieznany świat, przełączając się między realistycznym światem 3D a utrzymanym w stylu retro światem 2D. Rozwiązuj zagadki i pokonuj przeciwników, odkrywając jednocześnie ekscytującą historię w nieznanym uniwersum.
Kluczowe cechy:
Dwuwymiarowa rozgrywka: Kontroluj jednocześnie trójwymiarową i dwuwymiarową wersję siebie. Twoje działania znajdują odzwierciedlenie w obu rzeczywistościach, ale rządzące nimi zasady już nie.
Wymagające łamigłówki: Rozwiązuj zróżnicowane zagadki, które wymagają zmiany perspektywy, wyczucia czasu oraz logiki na dwóch płaszczyznach istnienia.
Odblokuj nowe narzędzia i umiejętności: W miarę postępów zyskuj nowe zdolności, które dadzą Ci jeszcze więcej sposobów na radzenie sobie z zagadkami.
Odkryj historię i sekrety: Eksploruj nieszablonowe lokacje i poznaj unikalną opowieść poprzez narrację środowiskową.
Podwójne skupienie: Niektóre obiekty, przeciwnicy i platformy istnieją tylko w jednym świecie, więc zachowaj czujność!
Screenbound łączy inspirowany stylem retro pixel art ze stylizowanym światem 3D, oferując nowe i ekscytujące podejście do gatunku platformówek. Gra rzuca Ci wyzwanie, byś wykorzystywał informacje z otaczającego Cię świata 3D oraz świata 2D na ekranie konsoli, aby pokonać stojące przed Tobą przeszkody.
To nie jest tylko gra. To eksperyment kwantowy, a Ty jesteś w nim zmienną.
