Qboy to nie jest zwykła konsolka. Screenbound bawi się rzeczywistością

Odkryłeś Qboya – dziwne urządzenie znalezione w garażu Twojej mamy. Ta przenośna konsola różni się od wszystkich innych, ponieważ po jej włączeniu rzeczywistość ulega rozszczepieniu!

Screenbound to przygodowa gra akcji osadzona w dwóch światach, gdzie trójwymiarowe otoczenie oraz dwuwymiarowa gra na handheldzie istnieją w tym samym czasie — a Ty kontrolujesz oba naraz. Wyrusz na przygodę przez ten nieznany świat, przełączając się między realistycznym światem 3D a utrzymanym w stylu retro światem 2D. Rozwiązuj zagadki i pokonuj przeciwników, odkrywając jednocześnie ekscytującą historię w nieznanym uniwersum.

Kluczowe cechy:

Dwuwymiarowa rozgrywka: Kontroluj jednocześnie trójwymiarową i dwuwymiarową wersję siebie. Twoje działania znajdują odzwierciedlenie w obu rzeczywistościach, ale rządzące nimi zasady już nie.

Wymagające łamigłówki: Rozwiązuj zróżnicowane zagadki, które wymagają zmiany perspektywy, wyczucia czasu oraz logiki na dwóch płaszczyznach istnienia.

Odblokuj nowe narzędzia i umiejętności: W miarę postępów zyskuj nowe zdolności, które dadzą Ci jeszcze więcej sposobów na radzenie sobie z zagadkami.

Odkryj historię i sekrety: Eksploruj nieszablonowe lokacje i poznaj unikalną opowieść poprzez narrację środowiskową.

Podwójne skupienie: Niektóre obiekty, przeciwnicy i platformy istnieją tylko w jednym świecie, więc zachowaj czujność!

Screenbound łączy inspirowany stylem retro pixel art ze stylizowanym światem 3D, oferując nowe i ekscytujące podejście do gatunku platformówek. Gra rzuca Ci wyzwanie, byś wykorzystywał informacje z otaczającego Cię świata 3D oraz świata 2D na ekranie konsoli, aby pokonać stojące przed Tobą przeszkody.

To nie jest tylko gra. To eksperyment kwantowy, a Ty jesteś w nim zmienną.