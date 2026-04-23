Deep Dish Dungeon nadchodzi jesienią. Dungeon crawler od razu w Game Passie

Deep Dish Dungeon to klimatyczna gra eksploracyjna typu dungeon crawler, która nagradza ciekawość i zaradność. Przekonaj się, co skrywają kolejne tunele i pokoje – samodzielnie lub z nawet dwoma znajomymi – i zbieraj zasoby, by ulepszać swój obóz. Wytwarzaj narzędzia, przyrządzaj pożywne posiłki, by nabrać sił na dalszy ciąg wyprawy, i rozwikłaj tajemnicę mrocznych podziemi.

Buduj, wytwarzaj, gotuj

Podczas podróży po podziemiach zbieraj materiały do późniejszego wykorzystania. Wracaj do obozu, by odzyskać siły i zaplanować dalsze kroki przy cieple ogniska. Tam ugotujesz też sycący posiłek i wykonasz nowe narzędzia. Z czasem możesz poznać nowe przepisy, które w różny sposób wpłyną na twój organizm.

Na odkrycie czekają ogromne podziemia

Fortuna sprzyja odważnym. Poświęć czas na zbadania każdego cienia, rozwiązanie każdej łamigłówki i otwarcie wszystkich drzwi. Podziemia ujawnią przed tobą swoje sekrety tylko wtedy, gdy wykażesz się cierpliwością i uporem. Naucz się pokonywać wrogów o różnorodnych zachowaniach, znajdź cenne skarby i nie bierz żadnej podpowiedzi za pewnik.

Wyrusz na wspólną wyprawę

W towarzystwie zawsze raźniej! Połącz siły nawet z dwoma znajomymi i razem postarajcie się rozgryźć tajemnice podziemi. Pamiętaj, że w trybie kooperacji w Deep Dish Dungeon chodzi właśnie o współpracę: wspólne spędzanie czasu, dzielenie się wiedzą i dbanie o siebie nawzajem. To nie rywalizacja.