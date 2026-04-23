Deep Dish Dungeon nadchodzi jesienią. Dungeon crawler od razu w Game Passie

Maciej Petryszyn
2026/04/23 21:02
A gdyby tak pozwiedzać potężne i ciemne lochy? Ale tak wiecie – w pikselartowej grafice!

Jeżeli tak, to mamy odpowiedź na wasze potrzeby. Oto Deep Dish Dungeon.

Deep Dish Dungeon
Deep Dish Dungeon

Symulator przeżycia w lochach

Założenia zabawy są proste. Jesteśmy solo lub z dwoma kompanami. Wchodzimy do podziemnego lochu, nie mają nic w swoim plecaku. Rzeczy musimy sobie dopiero uzbierać – szczególnie, że składniki są nam potrzebne do craftingu i zwyczajnie przeżycia. Sekretów też nie zabraknie. Zabraknie natomiast mapy, żeby nie było za łatwo. Podczas ID@Xbox Showcase 2026 otrzymaliśmy omówienie rozgrywki oraz nowe fragmenty zabawy. Premiera? Jesień 2026 i już pierwszego dnia gra znajdzie się w Game Passie.

Deep Dish Dungeon to klimatyczna gra eksploracyjna typu dungeon crawler, która nagradza ciekawość i zaradność. Przekonaj się, co skrywają kolejne tunele i pokoje – samodzielnie lub z nawet dwoma znajomymi – i zbieraj zasoby, by ulepszać swój obóz. Wytwarzaj narzędzia, przyrządzaj pożywne posiłki, by nabrać sił na dalszy ciąg wyprawy, i rozwikłaj tajemnicę mrocznych podziemi.

  • Buduj, wytwarzaj, gotuj

Podczas podróży po podziemiach zbieraj materiały do późniejszego wykorzystania. Wracaj do obozu, by odzyskać siły i zaplanować dalsze kroki przy cieple ogniska. Tam ugotujesz też sycący posiłek i wykonasz nowe narzędzia. Z czasem możesz poznać nowe przepisy, które w różny sposób wpłyną na twój organizm.

  • Na odkrycie czekają ogromne podziemia

Fortuna sprzyja odważnym. Poświęć czas na zbadania każdego cienia, rozwiązanie każdej łamigłówki i otwarcie wszystkich drzwi. Podziemia ujawnią przed tobą swoje sekrety tylko wtedy, gdy wykażesz się cierpliwością i uporem. Naucz się pokonywać wrogów o różnorodnych zachowaniach, znajdź cenne skarby i nie bierz żadnej podpowiedzi za pewnik.

  • Wyrusz na wspólną wyprawę

W towarzystwie zawsze raźniej! Połącz siły nawet z dwoma znajomymi i razem postarajcie się rozgryźć tajemnice podziemi. Pamiętaj, że w trybie kooperacji w Deep Dish Dungeon chodzi właśnie o współpracę: wspólne spędzanie czasu, dzielenie się wiedzą i dbanie o siebie nawzajem. To nie rywalizacja.

Deep Dish Dungeon
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112