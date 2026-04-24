Średniowieczna sieczka trafi na Xboxa. Tears of Metal zmierza też do Game Passa

Tears of Metal to średniowieczny roguelike hack-and-slash z trybem kooperacji. Przedzieraj się przez hordy wrogów, aby odzyskać swoją wyspę z pomocą potężnego szkockiego batalionu. W miarę postępów w głąb linii frontu dowiedz się więcej o tajemniczym Smoczym Meteorze i zdradzieckiej inwazji wroga.

ODZYSKAJ SWOJĄ WYSPĘ

Wycinaj hordy przeciwników na rozległych polach bitew, samemu lub z przyjaciółmi. Trudne wyzwania czekają na każdym kroku. Walcz o powrót na wyspę i władaj unikalnymi kombinacjami potężnych mocy przy każdym podejściu. Zbieraj więcej szkockich oddziałów i przyznawaj im stałe ulepszenia, w miarę jak zdobywają doświadczenie i stają się silniejsi.

Wydarzenie związane ze Smoczym Meteorem sprowadziło pod Twoje drzwi chmary okupantów, a wraz z nimi tajemnicze i niebezpieczne moce. Zapisz swoje imię w legendach i poprowadź wojska w kampanii o odzyskanie domu.

ŁĄCZ POTĘŻNE ULEPSZENIA

Zdobywaj potężne ulepszenia i łącz je z ponad setką artefaktów, aby tworzyć unikalne i niszczycielskie konfiguracje postaci. Wybieraj spośród wielu unikalnych grywalnych bohaterów i wyprowadzaj coraz bardziej wybuchowe i zabójcze ataki bezpośrednio z linii frontu. W miarę rozwoju akcji przygotuj się na stawienie czoła złowrogiej mocy wydobywanej ze Smoczego Kamienia.

ROZWIJAJ SWOICH ŻOŁNIERZY

Twoi żołnierze zdobywają stałe umiejętności między kampaniami. Rekrutuj ich, ulepszaj i walcz u ich boku, gdy stają się kluczowymi sojusznikami w nadchodzących bitwach.

ROZBUDOWUJ OSADĘ I ODBLOKOWUJ NOWE SPOSOBY ROZGRYWKI

Rozbudowuj swoją osadę między kampaniami, aby zyskać dostęp do nowych sklepów i kupować stałe ulepszenia, a nawet odblokowywać trudne wyzwania za większe nagrody.

Wypełniaj specjalne cele, aby odkrywać nowe artefakty, grywalne postacie, elementy kosmetyczne, ulepszenia i kombinacje. Odkryj mnóstwo tajemnic, przemierzając spustoszone wojną pola bitew.

GRAJ SOLO LUB W KOOPERACJI

Odzyskaj wyspę wraz z przyjaciółmi lub w pojedynkę, przemierzając ponad 45 ręcznie zaprojektowanych środowisk, oferujących nieskończone możliwości unikalnych scenariuszy i celów. Zaproś znajomych do swojej kampanii i dzielcie się chwałą zwycięstwa!