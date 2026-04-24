Średniowieczna sieczka trafi na Xboxa. Tears of Metal zmierza też do Game Passa

Maciej Petryszyn
2026/04/24 09:00
Średniowieczna sieczka w klimatach roguelike i hack-and-slash. Brzmi interesująco?

Jeżeli dla was tak, a na dodatek macie Xboxa to… Cóż, nadeszły dla was dobre informacje.

Tears of Metal
Tears of Metal też dla Xboxa

Podczas czwartkowego ID@Xbox Showcase 2026 oficjalnie potwierdzono, że Tears of Metal zmierza również na konsolę Xbox Series X/S i będzie częścią abonamentu Xbox Game Pass. Sama produkcja ukaże się w tym roku, również na komputerach osobistych. Za jej sprawą solo lub w kooperacji weźmiemy udział w walkach Szkotów na ciężkie miecze, by odzyskać utraconą wyspę. Będzie brutalnie i chaotycznie, czyli dokładnie tak, jak wyglądały ówczesne bitki. Aczkolwiek nie zabraknie też takich systemów, jak rozwijanie naszych wojów czy też rozbudowa osady.

Tears of Metal to średniowieczny roguelike hack-and-slash z trybem kooperacji. Przedzieraj się przez hordy wrogów, aby odzyskać swoją wyspę z pomocą potężnego szkockiego batalionu. W miarę postępów w głąb linii frontu dowiedz się więcej o tajemniczym Smoczym Meteorze i zdradzieckiej inwazji wroga.

  • ODZYSKAJ SWOJĄ WYSPĘ

Wycinaj hordy przeciwników na rozległych polach bitew, samemu lub z przyjaciółmi. Trudne wyzwania czekają na każdym kroku. Walcz o powrót na wyspę i władaj unikalnymi kombinacjami potężnych mocy przy każdym podejściu. Zbieraj więcej szkockich oddziałów i przyznawaj im stałe ulepszenia, w miarę jak zdobywają doświadczenie i stają się silniejsi.

Wydarzenie związane ze Smoczym Meteorem sprowadziło pod Twoje drzwi chmary okupantów, a wraz z nimi tajemnicze i niebezpieczne moce. Zapisz swoje imię w legendach i poprowadź wojska w kampanii o odzyskanie domu.

  • ŁĄCZ POTĘŻNE ULEPSZENIA

Zdobywaj potężne ulepszenia i łącz je z ponad setką artefaktów, aby tworzyć unikalne i niszczycielskie konfiguracje postaci. Wybieraj spośród wielu unikalnych grywalnych bohaterów i wyprowadzaj coraz bardziej wybuchowe i zabójcze ataki bezpośrednio z linii frontu. W miarę rozwoju akcji przygotuj się na stawienie czoła złowrogiej mocy wydobywanej ze Smoczego Kamienia.

  • ROZWIJAJ SWOICH ŻOŁNIERZY

Twoi żołnierze zdobywają stałe umiejętności między kampaniami. Rekrutuj ich, ulepszaj i walcz u ich boku, gdy stają się kluczowymi sojusznikami w nadchodzących bitwach.

  • ROZBUDOWUJ OSADĘ I ODBLOKOWUJ NOWE SPOSOBY ROZGRYWKI

Rozbudowuj swoją osadę między kampaniami, aby zyskać dostęp do nowych sklepów i kupować stałe ulepszenia, a nawet odblokowywać trudne wyzwania za większe nagrody.

Wypełniaj specjalne cele, aby odkrywać nowe artefakty, grywalne postacie, elementy kosmetyczne, ulepszenia i kombinacje. Odkryj mnóstwo tajemnic, przemierzając spustoszone wojną pola bitew.

  • GRAJ SOLO LUB W KOOPERACJI

Odzyskaj wyspę wraz z przyjaciółmi lub w pojedynkę, przemierzając ponad 45 ręcznie zaprojektowanych środowisk, oferujących nieskończone możliwości unikalnych scenariuszy i celów. Zaproś znajomych do swojej kampanii i dzielcie się chwałą zwycięstwa!

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

