SpeedRunners 2 nadejdzie w lipcu. Sequel po 10 latach

Oryginalna formuła rozgrywki wieloosobowej ze SpeedRunners jest ponadczasowa i nieoficjalnie nazywana „Mario Kartem wśród platformówek 2D”. Przy tworzeniu kontynuacji naszym celem jest ostrożne przeniesienie tego unikalnego „klimatu SpeedRunners” w nową erę, bez kompromisów w kwestii głębi i płynności systemu poruszania się, przy jednoczesnym zachowaniu jego przystępności. Ponadto King of Speed wprowadza żywą grafikę w wysokiej rozdzielczości oraz poprawiony kod sieciowy.

SpeedRunners 2: King of Speed to dynamiczna platformówka kompetencyjna i kontynuacja jednej z najbardziej ukochanych gier niezależnych lat 2010. Wybierz postać z barwnej obsady ekscentrycznych superbohaterów – zarówno powracających, jak i zupełnie nowych – i zmierz się z rywalami w szaleńczych wyścigach dla maksymalnie 8 graczy w lobby online.

Twoim celem jest wysunięcie się na prowadzenie wszelkimi dostępnymi środkami i utrzymanie pierwszego miejsca, podczas gdy Twoi przeciwnicy są eliminowani, jeden po drugim, przez nieustannie kurczący się pierścień ognia. Przygotuj się na bieg, od którego zależy Twoje życie, na wielu pięknych trasach osadzonych w retrofuturystycznym świecie inspirowanym superbohaterską utopią lat 60. XX wieku.

Wypychaj rywali poza ekran i eliminuj konkurencję, używając potężnych ulepszeń, takich jak rakiety, pułapki, promienie zamrażające czy złoty hak, który pozwala przyciągać biegaczy znajdujących się przed Tobą. Niszcz przyjaźnie, łam kontrolery i podejmuj decyzje w ułamku sekundy na drodze do zostania prawdziwym Królem Prędkości!

Poznaj układ fachowo zaprojektowanych map i opanuj intuicyjną, a zarazem głęboką mechanikę ruchu. Zapamiętaj rozmieszczenie paneli przyspieszających, ulepszeń, sekcji do skakania po ścianach, przeszkód, niebieskich sufitów, do których możesz się przyczepić hakiem, oraz dźwigni otwierających lub zamykających przejścia. Biegaj, skacz, ślizgaj się i huśtaj ku zwycięstwu!

SpeedRunners 2 to gra kompetencyjna, którą można cieszyć się rekreacyjnie, ale posiada ona wysoki próg umiejętności, pozwalający na szlifowanie mistrzostwa w bieganiu przez setki godzin. Dołącz do oddanej społeczności, aby brać udział w turniejach, tworzyć własne wyzwania i wspinać się w rankingach, lub załóż prywatne lobby ze znajomymi dla odprężającej zabawy PvP.