The Wolf Among Us 2 nie zostało anulowane. Telltale reaguje na plotki pojawiające się w sieci

Oczekujący na drugą odsłonę The Wolf Among Us nie mają się czego obawiać.

W lipcu mieliśmy okazję rzucić okiem na nowe ujęcia z The Wolf Among Us 2. Tymczasem w sieci zaczęły pojawiać się doniesienia sugerujące, że prace nad grą zostały anulowane. Telltale Games zareagowało na plotki w oficjalnym oświadczeniu.

Prace nad The Wolf Among Us 2 wciąż trwają

Na platformie Reddit pojawiły się informacje sugerujące, że twórcy The Wolf Among Us 2 mają borykać się z różnymi problemami, co w efekcie może doprowadzić do anulowania projektu. Sprawę postanowiło skomentować Telltale Games w oświadczeniu wystosowanym dla portalu Eurogamer. Jak przekazał rzecznik prasowy, prace nad grą nadal trwają.