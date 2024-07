Nowe ujęcia z The Wolf Among Us 2. Twórcy gry świętują 20. rocznicę powstania studia

W kwietniu bieżącego roku do sieci trafiły nowe materiały przedstawiające The Wolf Among Us 2. Tymczasem studio odpowiedzialne za grę, czyli Telltale Games, obchodzi 20. rocznicę powstania. Z tej okazji deweloperzy podzielili się kolejnymi ujęciami prezentującymi głównego bohatera nadchodzącej produkcji.

The Wolf Among Us 2 na nowych zrzutach ekranu

W mediach społecznościowych ukazał się nowy wpis od deweloperów z Telltale Games. Studio obchodzi 20. rocznicę powstania i z tej okazji twórcy The Wolf Among Us 2 postanowili podzielić się nowymi ujęciami z gry. Tym razem mamy dwa zrzuty ekranu prezentujące głównego bohatera, Bigby’ego.