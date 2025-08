Quake 3 Arena doczeka się remastera? Fani spodziewają się ogłoszenia na QuakeCon 2025

Coroczna impreza QuakeCon często przynosi zapowiedzi związane z kultowymi grami id Software. W tym roku pojawiły się nieoficjalne doniesienia, że Nightdive Studios może zaprezentować odświeżoną wersję Quake 3 Arena – sieciowego shootera z 1999 roku.

Quake 3 Arena Remaster – zapowied ź coraz bardziej prawdopodobna

Plotki o remasterze Quake 3 Arena nabrały tempa po niedawnym streamie Nightdive Studios na Twitchu. W przypiętym komentarzu padło zdanie „All eyes, I mean Orbbs will be on that announcement lolol”, co jest wyraźnym nawiązaniem do postaci Orbb – jednej z ikon Quake 3 Arena. W połączeniu z faktem, że Nightdive znane jest z remasterowania klasyków (np. Quake 2 w 2023 roku), fani są przekonani, że ogłoszenie odnowionej wersji Q3A pojawi się już w trakcie QuakeCon 2025.