Najlepsze wątki ojcowskie w grach – 10 tytułów z silną rolą ojca

Gry zazwyczaj są o ratowaniu świata albo władzy. To wielkie wyzwania, kluczowe misje czy emocje. Tak uniwersalny temat jak ojcostwo raczej nie jest powszechny. Mimo wszystko nie miałem problemu ze znalezieniem dziesięciu gier, które zahaczają o ten temat. W końcu zbliża się dzień ojca, a to idealna okazja, aby rozwinąć ten temat.

Wątki ojcostwa i relacji ojca z synem lub córką to ważny motyw kilku bardzo dobrych gier, niekiedy wręcz wybitnych. Jak widać deweloperzy nie boją się tego tematu i potrafią podejść do niego z odpowiednim wyczuciem i stylem. Kto był najlepszy? Pierwsza pozycja pojawiła się z przymrużeniem oka, ale dalej mamy już serię fantastycznych produkcji.

10. Who's Your Daddy?!

To będzie poważny tekst, o poważnym temacie, podchodzący do niego z należytym szacunkiem. Nie oznacza to jednak, że nie możemy zacząć na luzie i z przymrużeniem oka. Who's Your Daddy?! to casualowa gra sieciowa, w której jeden gracz wciela się w ojca, a drugi w niemowlaka, który za wszelką cenę chce sobie zrobić krzywdę. Ojciec musi go jakoś powstrzymać. Jak się jednak przekonacie, nie jest to zbyt proste. Możliwe, że rodzice małych dzieci odnajdą tutaj odniesienia do swojego życia, w którym maluch wymaga nieustającej uwagi, aby czasem z ciekawości nie włożyć palców do kontaktu. Mimo oszczędnej oprawy wizualnej, Who's Your Daddy?! przekonało sporą grupę graczy do swojego… niecodziennego pomysłu.

9. A Plague Tale: Requiem

Seria A Plague Tale nie jest o ojcu, bo Amicia jest jednak dziewczyną. Mimo wszystko w swojej roli nie była jak typowa siostra. Jeszcze w pierwszej grze można było ją tak odbierać. W drugiej jednak zachowywała się niczym ojciec, którego Hugo już nie miał – była silna, waleczna, sprawcza, dążąca za wszelką cenę do celu, jakim było uratowanie młodszego brata. Podciągnięcie tego pod wątek ojcowski wymaga oczywiście drobnego przymrużenia oka (stąd niskie miejsce w zestawieniu), ale pewne mechanizmy są tutaj obecne i bardzo wyraźne. Warto więc o nich wspomnieć.

8. Bioshock Infinite

BioShock Infinite jest wyjątkowym przypadkiem, bo grę zaczynamy jako detektyw, który musi odnaleźć pewną dziewczynę. Wątek ojcowski pojawia się później i wiąże się ze zwrotami akcji. Pozwolę więc sobie nie zdradzać tych szczegółów. Napiszę tylko, że rola ojca uderza w Bookera z zaskoczenia, w momencie, w którym on nie wierzył, że to może się wydarzyć. To od pewnego momentu dyktuje dynamikę gry i mocno zmienia jej odbiór. Mimo wszystko inne wątki są znacznie istotniejsze i ciężko powiedzieć, aby ojcostwo było tematem kluczowym dla odbioru BioShock Infinite. On jest ważny, ale nie najważniejszy. Stąd dopiero 8. miejsce.