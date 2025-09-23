Wiedźmin 3: Dziki Gon znów piękniejszy. Modderzy nie przestają ulepszać gry

Wiedźmin 3: Dziki Gon wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem społeczności modderskiej. Po udostępnieniu przez CD Projekt RED narzędzia REDkit twórcy fanowskich projektów jeszcze chętniej modyfikują grę, nadając jej świeższy wygląd. Najnowszy mod od użytkownika kwest0rek, zatytułowany „The Witcher III: Wild Hunt Remastered – NextGen”, wprowadza aż 41 nowych modeli, które wcześniej nie doczekały się ulepszeń.

Wiedźmin 3 – jakie zmiany wprowadza nowy mod?

Wśród odświeżonych elementów znalazły się m.in. jabłka, chleb, kapusta, winogrona, arbuz, zioła, mięso czy pieczony prosiak. Każdy model otrzymał wyższej jakości tekstury, co od razu przekłada się na bardziej szczegółowy wygląd świata gry. Moder zapowiada, że w najbliższym czasie skupi się na dalszej pracy nad modelami jedzenia, a w kolejnych etapach odświeży NPC-ów i zwierzęta, które w jego opinii wciąż wymagają poprawek – nawet w edycji Next-Gen.