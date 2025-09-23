Zaloguj się lub Zarejestruj

Wiedźmin 3: Dziki Gon znów piękniejszy. Modderzy nie przestają ulepszać gry

Mikołaj Berlik
2025/09/23 14:40
0
0

Dzięki fanom kultowa produkcja CD Projekt RED zyskuje świeższy wygląd.

Wiedźmin 3: Dziki Gon wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem społeczności modderskiej. Po udostępnieniu przez CD Projekt RED narzędzia REDkit twórcy fanowskich projektów jeszcze chętniej modyfikują grę, nadając jej świeższy wygląd. Najnowszy mod od użytkownika kwest0rek, zatytułowany „The Witcher III: Wild Hunt Remastered – NextGen”, wprowadza aż 41 nowych modeli, które wcześniej nie doczekały się ulepszeń.

Wiedźmin 3
Wiedźmin 3

Wiedźmin 3 – jakie zmiany wprowadza nowy mod?

Wśród odświeżonych elementów znalazły się m.in. jabłka, chleb, kapusta, winogrona, arbuz, zioła, mięso czy pieczony prosiak. Każdy model otrzymał wyższej jakości tekstury, co od razu przekłada się na bardziej szczegółowy wygląd świata gry. Moder zapowiada, że w najbliższym czasie skupi się na dalszej pracy nad modelami jedzenia, a w kolejnych etapach odświeży NPC-ów i zwierzęta, które w jego opinii wciąż wymagają poprawek – nawet w edycji Next-Gen.

GramTV przedstawia:

HalkHogan, autor popularnego „The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition”, nie objął wszystkich modeli w swoim projekcie, co było impulsem dla kwest0rek do stworzenia kolejnej dużej aktualizacji. Dzięki temu Wiedźmin 3 wciąż ewoluuje i zyskuje nową oprawę wizualną, mimo że od premiery gry minęło już ponad 10 lat.

Na koniec warto dodać, że CD Projekt RED potwierdził, iż czwarta część serii będzie inspirowana nową powieścią Andrzeja Sapkowskiego, a kolejny sezon serialu Wiedźmin od Netflixa wystartuje w październiku i będzie jednym z najdroższych w historii. W produkcji znajduje się także pełnoprawny remake pierwszego Wiedźmina z 2007 roku.

Tagi:

News
PC
Wiedźmin 3: Dziki Gon
Wiedźmin 3
mody
Wiedźmin
modyfikacje
fanowski projekt
fanowska modyfikacja
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112