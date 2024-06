The Thing: Remastered ma zrealizować „oryginalną wizję” twórców

[Computer Artworks było] słusznie naprawdę, naprawdę bardzo zadowolone z gry, którą wyprodukowali. Mieli jednak świadomość ograniczeń, które nie pozwoliły zrobić pewnych rzeczy, ponieważ nie pozwalały na to technologia i silnik gry. Nie wdając się w zbyt wiele szczegółów i nie podając żadnych spoilerów, powiem, że udało nam się po części zrealizować oryginalną wizję twórców. To coś, co jest dla nas naprawdę ważne – powiedział Kuperman.