The Smashing Pumpkins i YUNGBLUD łączą siły w nowej wersji utworu Zombie. Posłuchajcie świeżej aranżacji

Piosenka pochodząca z ubiegłorocznego albumu Idols, zyskała udział Billy’ego Corgana i całego zespołu The Smashing Pumpkins, nadając jej jeszcze cięższe i bardziej emocjonalne brzmienie. Warto zaznaczyć, że Zombie to jeden z najważniejszych utworów w dotychczasowej karierze YUNGBLUD. Kompozycja, nominowana do nagrody GRAMMY w kategorii Best Rock Song, opowiada o osobistych przeżyciach artysty związanych z poważnym urazem i traumą, jakich doświadczyła jego babcia. Gala rozdania nagród odbędzie się 1 lutego.

Posłuchajcie nowej wersji utworu Zombie

Do współpracy doszło po tym, jak YUNGBLUD poznał Billy’ego Corgana latem ubiegłego roku podczas koncertu Back To The Beginning na stadionie Villa Park. Niedługo później muzyk zaprosił The Smashing Pumpkins do wspólnego nagrania nowej wersji Zombie, czyli utworu, który, jak sam przyznaje, został pośrednio zainspirowany twórczością zespołu Corgana. YUNGBLUD przyznał: