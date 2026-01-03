The Smashing Pumpkins i YUNGBLUD łączą siły w nowej wersji utworu Zombie. Posłuchajcie świeżej aranżacji

The Smashing Pumpkins oraz YUNGBLUD zaprezentowali wspólną, nową wersję utworu Zombie.
Piosenka pochodząca z ubiegłorocznego albumu Idols, zyskała udział Billy’ego Corgana i całego zespołu The Smashing Pumpkins, nadając jej jeszcze cięższe i bardziej emocjonalne brzmienie. Warto zaznaczyć, że Zombie to jeden z najważniejszych utworów w dotychczasowej karierze YUNGBLUD. Kompozycja, nominowana do nagrody GRAMMY w kategorii Best Rock Song, opowiada o osobistych przeżyciach artysty związanych z poważnym urazem i traumą, jakich doświadczyła jego babcia. Gala rozdania nagród odbędzie się 1 lutego.
Posłuchajcie nowej wersji utworu Zombie
Do współpracy doszło po tym, jak YUNGBLUD poznał Billy’ego Corgana latem ubiegłego roku podczas koncertu Back To The Beginning na stadionie Villa Park. Niedługo później muzyk zaprosił The Smashing Pumpkins do wspólnego nagrania nowej wersji Zombie, czyli utworu, który, jak sam przyznaje, został pośrednio zainspirowany twórczością zespołu Corgana. YUNGBLUD przyznał:
Siamese Dream było albumem, który znaczył dla mnie więcej, niż potrafię to opisać, gdy dorastałem. Tworzenie muzyki z zespołem, który go stworzył, jest czymś trudnym do ogarnięcia. Billy od zawsze był dla mnie ogromną inspiracją, a ostatnio także mentorem. Jego podejście do prawdy w sztuce jest czymś, co noszę bardzo blisko serca. Zombie to najważniejszy utwór na albumie Idols. Jest bardzo intymny i mocno inspirowany umiejętnością The Smashing Pumpkins do łączenia emocji, filmowości i ciężkich gitar. Napisałem do Billy’ego maila z pytaniem, czy chciałby na nowo zinterpretować ten utwór razem ze mną. Gdy się zgodził, było to spełnienie marzeń. Ta nowa wersja jest cięższa, ma charakterystyczne gitarowe brzmienie Billy’ego, więcej pilności i dosłownie rozrywa mi serce. Jestem z niej niesamowicie dumny.
Swojego entuzjazmu nie krył także Billy Corgan:
Gwiazda YUNGBLUDa świeci bardzo jasno, więc świetnie było dodać nasz “zygzakowaty” głos do jego Zombie, które jak sam powiedział, było inspirowane jednym z naszych utworów. Chcieliśmy, aby ta wersja była jak najbardziej osobista i uważam, że nam się to udało, choćby po to, by odwdzięczyć się za ten hołd.
Nowa wersja Zombie stanowi wyjątkowe połączenie dwóch pokoleń rocka i podkreśla wzajemny wpływ artystów, których łączy podobne podejście do emocji, szczerości i intensywności w muzyce. Posłuchajcie nowej wersji Zombie:
