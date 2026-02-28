Atreyu zapowiadają nowy album The End Is Not The End. Udostępnili także nowy singiel

Atreyu prezentują nowy singiel, który będzie częścią ich nadchodzącego albumu.
Po sukcesie ostatnich singli Dead i Ego Death, kalifornijska formacja Atreyu ogłosiła premierę długo wyczekiwanego, nowego albumu studyjnego The End Is Not The End. Wydawnictwo ukaże się 24 kwietnia nakładem Spinefarm Records. Z okazji ogłoszenia płyty zespół udostępnił nowy utwór All For You wraz z oficjalnym teledyskiem.
Atreyu wracają z nowym albumem i singlem
The End Is Not The End ma być najcięższym i najbardziej odważnym albumem w karierze zespołu. Komentując singiel All For You, muzycy przyznali:
Trudno dać komuś to czego chce lub potrzebuje, kiedy ta osoba sama nie wie, czym to jest. Trudno kochać kogoś, kto nie kocha samego siebie. The End Is Not The End ma być bezsprzecznie najcięższym albumem w dorobku Atreyu, a jednocześnie najbardziej eksperymentalnym. Zrozumieliśmy, że to, co czyniło Atreyu wyjątkowym na początku, to fakt, że nie brzmieliśmy jak nikt inny. Nie pasowaliśmy do żadnej szufladki. Nie byliśmy zespołem emo, metalowym ani punkowym, ale jakoś to działało. Po prostu wytyczaliśmy własną ścieżkę.
Gitarzyści Dan Jacobs i Travis Miguel, basista Porter McKnight, perkusista Kyle Rosa oraz Saller pracowali nad częścią materiału podczas wyjazdów twórczych. Po sesjach w Japonii zespół wraz z producentem przeniósł się na San Juan Island u wybrzeży stanu Waszyngton, gdzie izolacja stała się katalizatorem kreatywności. Album, wyprodukowany przez Matta Paulinga, to dziesiąte studyjne wydawnictwo grupy. Według zespołu łączy klasyczne elementy ich brzmienia z nową energią. Jest agresywny, emocjonalny i wolny od podążania za trendami.
Tracklista albumu The End Is Not The End:
The End Is Not The End
Dead
Break Me
All For You
Ghost In Me
Glass Eater
Wait My Love, I'll Be Home Soon
Ego Death
Death Rattle
Children Of Light
In The Dark
Afterglow
Break The Glass
Atreyu pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych nazw w kontekście ciężkiego grania, z ponad miliardem streamów na całym świecie i stale rosnącą bazą fanów. Grupa niedawno zakończyła udaną amerykańską trasę koncertową oraz wystąpiła na dużych festiwalach, takich jak Download, Hellfest, Welcome To Rockville i Inkcarceration.
