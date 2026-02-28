Atreyu zapowiadają nowy album The End Is Not The End. Udostępnili także nowy singiel

Trudno dać komuś to czego chce lub potrzebuje, kiedy ta osoba sama nie wie, czym to jest. Trudno kochać kogoś, kto nie kocha samego siebie. The End Is Not The End ma być bezsprzecznie najcięższym albumem w dorobku Atreyu, a jednocześnie najbardziej eksperymentalnym. Zrozumieliśmy, że to, co czyniło Atreyu wyjątkowym na początku, to fakt, że nie brzmieliśmy jak nikt inny. Nie pasowaliśmy do żadnej szufladki. Nie byliśmy zespołem emo, metalowym ani punkowym, ale jakoś to działało. Po prostu wytyczaliśmy własną ścieżkę.

Gitarzyści Dan Jacobs i Travis Miguel, basista Porter McKnight, perkusista Kyle Rosa oraz Saller pracowali nad częścią materiału podczas wyjazdów twórczych. Po sesjach w Japonii zespół wraz z producentem przeniósł się na San Juan Island u wybrzeży stanu Waszyngton, gdzie izolacja stała się katalizatorem kreatywności. Album, wyprodukowany przez Matta Paulinga, to dziesiąte studyjne wydawnictwo grupy. Według zespołu łączy klasyczne elementy ich brzmienia z nową energią. Jest agresywny, emocjonalny i wolny od podążania za trendami.

Tracklista albumu The End Is Not The End: