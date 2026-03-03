Foo Fighters zagrali premierowo nowy utwór w Londynie. Nadchodzi nowy album

Koncert poprzedziły dwa występy w Irlandii w St. James' Church w Dingle oraz w The Academy w Dublinie. Londyńskie show miało jednak szczególne znaczenie, ponieważ to właśnie w tym mieście 3 czerwca 1995 roku grupa zagrała swój pierwszy koncert poza Ameryką Północną. Bilety na kameralny występ w Shepherd’s Bush Empire (ok. 2000 miejsc) trafiły do sprzedaży zaledwie cztery dni wcześniej i były dostępne wyłącznie dla fanów ustawiających się w kolejce przed klubem. W trakcie koncertu Dave Grohl powiedział:

Występ odbył się 25 lutego w londyńskim Shepherd’s Bush Empire i liczył 22 utwory. Wśród nich znalazła się niewydana dotąd piosenka Of All People, zapowiadająca nadchodzący album zespołu.

Tak było 30 lat temu.

Podczas koncertu na scenie zabrakło gitarzysty Pata Smeara, który w styczniu złamał nogę w wypadku podczas prac ogrodowych. Zastąpił go Jason Falkner, były gitarzysta Jellyfish i muzyk koncertowy Becka. Zespół rozpoczął występ od swojego pierwszego singla This Is A Call, po którym wybrzmiały All My Life oraz Times Like These. Następnie Foo Fighters zaprezentowali brytyjską premierę utworu Of All People. Piosenka znajdzie się na nadchodzącym, dwunastym albumie grupy zatytułowanym Your Favorite Toy.

Krążek będzie zawierał 10 utworów i ukaże się 24 kwietnia. Materiał został nagrany w należącym do Grohla studiu 606, a współprodukcją zajęli się Foo Fighters wraz ze swoim wieloletnim inżynierem dźwięku Oliverem Romanem. W rozmowie z Zane Lowe w Apple Music, Grohl opowiedział, jak powstawał następca albumu But Here We Are z 2023 roku: