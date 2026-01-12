The Sims pozostanie inkluzywne. Twórcy uspokajają graczy

Proces sprzedaży Electronic Arts saudyjskiemu PIF wkroczył w decydującą fazę po tym, jak pod koniec grudnia ubiegłego roku akcjonariusze korporacji wyrazili zgodę na tę transakcję. Do sfinalizowania całego przedsięwzięcia brakuje już jedynie oficjalnego potwierdzenia ze strony odpowiednich organów regulacyjnych. Wiadomość o zmianie właściciela wywołała jednak falę niepokoju wśród licznych miłośników serii The Sims, którzy obawiają się o dalszy kształt produkcji słynącej z promowania różnorodności oraz szerokiej inkluzywności.

Fani boją się o przyszłość The Sims. Maxis składa deklarację

W odpowiedzi na narastające wątpliwości fanów, studio Maxis opublikowało na oficjalnej stronie internetowej komunikat, w którym zapewnia o całkowitej stałości swoich fundamentalnych zasad. Twórcy podkreślają, że wyznawane przez nich wartości od samego początku istnienia marki stanowiły podstawę każdej podejmowanej decyzji oraz kierowały procesem podejmowania ryzyka podczas kreowania nowych funkcji.