The Sims pozostanie inkluzywne. Twórcy uspokajają graczy

Przejęcie Electronic Arts budzi obawy graczy The Sims.
Proces sprzedaży Electronic Arts saudyjskiemu PIF wkroczył w decydującą fazę po tym, jak pod koniec grudnia ubiegłego roku akcjonariusze korporacji wyrazili zgodę na tę transakcję. Do sfinalizowania całego przedsięwzięcia brakuje już jedynie oficjalnego potwierdzenia ze strony odpowiednich organów regulacyjnych. Wiadomość o zmianie właściciela wywołała jednak falę niepokoju wśród licznych miłośników serii The Sims, którzy obawiają się o dalszy kształt produkcji słynącej z promowania różnorodności oraz szerokiej inkluzywności.
Fani boją się o przyszłość The Sims. Maxis składa deklarację
W odpowiedzi na narastające wątpliwości fanów, studio Maxis opublikowało na oficjalnej stronie internetowej komunikat, w którym zapewnia o całkowitej stałości swoich fundamentalnych zasad. Twórcy podkreślają, że wyznawane przez nich wartości od samego początku istnienia marki stanowiły podstawę każdej podejmowanej decyzji oraz kierowały procesem podejmowania ryzyka podczas kreowania nowych funkcji.
Od ponad dwudziestu pięciu lat The Sims jest grą, która z dumą opiera się regułom. Zamiast tego wyginamy je na wszystkie strony... a w przypływie inspiracji... wywracamy do góry nogami. Nasze światy zawsze były nietypowe, niestandardowe oraz skupione na detalach, które czynią życie... życiem.
Od samego początku za każdą podjętą decyzją stały wyznawane przez nas wartości. Za każdym ryzykiem, za każdą stworzoną przez nas funkcją oraz każdą niezwykłą historią powołaną do życia przez graczy. Odzwierciedlają one naszą wizję oraz pasję zespołów z całego świata, które budowały i nadal budują The Sims.
Zespół deweloperski wymienia pięć kluczowych filarów, na których niezmiennie opierać się będzie przyszłość serii, a są nimi kreatywność, zabawa, możliwość wyboru, inkluzywność oraz społeczność. Szczególny nacisk w oświadczeniu położono na kwestię inkluzywności, deklarując, że ich gra jest przeznaczona dla każdego.
Kontynuując budowanie przyszłości The Sims, twórcza swoboda naszego zespołu, kierująca się wartościami inkluzywności, wyboru, kreatywności, społeczności i zabawy, pozostaje niezmienna.
A u samego sedna The Sims zawsze będzie życiem na Twoich zasadach.
