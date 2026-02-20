„Symulator życia + The Truman Show”. Twórca XCOM prezentuje swoją wymarzoną grę na pożegnanie

Jake Solomon pokazuje Burbank, który nie doczeka się premiery.
Jake Solomon, znany z pracy nad serią XCOM, poinformował o zakończeniu działalności Midsummer Studios. Deweloper opuścił Firaxis w 2023 roku, a rok później wraz z Willem Millerem założył nowe studio, którego celem było stworzenie nowej generacji symulatora życia opartego na narracji kreowanej przez graczy. Mimo początkowego finansowania i zespołu złożonego z weteranów branży projekt nie trafi na rynek, a firma ma zostać zamknięta.
Burbank wychodzi z cienia. Projekt twórcy XCOM ujawniony przed zamknięciem studia
Solomon zdecydował się jednak zaprezentować fragmenty powstającej produkcji zatytułowanej Burbank. Twórca podkreślił, że jest dumny zarówno z zespołu, jak i z samej gry, dlatego przed zakończeniem działalności studia chciał pokazać efekt dotychczasowej pracy. Projekt opisywany jest jako połączenie symulatora życia z koncepcją przypominającą reality show, w którym bohaterowie funkcjonują niczym postacie w telewizyjnej produkcji. Gracze mieli tworzyć własne historie i obsadzać w nich wykreowane postacie, nadając rozgrywce charakter serialowych dramatów, od oper mydlanych po opowieści science fiction.
Udostępniony materiał przedstawia bardzo wczesną wersję gry. Solomon wyjaśnił, że postacie korzystają z systemów AI odpowiedzialnych za pamięć, rozumowanie i mowę, co miało umożliwiać tworzenie dowolnych bohaterów i osadzanie ich w autorskich scenariuszach. Podkreślił jednak, że sztuczna inteligencja nie zastępowała zespołu artystycznego, a wszystkie elementy wizualne powstały dzięki pracy grafików. Midsummer Studios powstało z kapitałem wynoszącym sześć milionów dolarów i zatrudniało deweloperów mających doświadczenie przy serii The Sims, co wzmacniało oczekiwania wobec projektu.
Zanim zamkniemy drzwi Midsummer Studios, chciałbym pokazać fragment Burbank – projektu, w który włożyliśmy całe serce.
To jak symulator życia + The Truman Show, ale jednocześnie coś więcej. Wierzę, że ludzie są opowiadaczami historii i chciałbym, aby mogli dzielić się wszystkimi opowieściami oraz postaciami, jakie tylko potrafią sobie wyobrazić. Burbank daje taką możliwość.
Podczas rozgrywki zdarzały się chwile, w których bohaterowie ożywali w sposób, jakiego wcześniej nie doświadczyliśmy. Dla takiego weterana branży jak ja to naprawdę wyjątkowe.
To, co zaraz zobaczycie, to zdecydowanie wersja pre-alpha. Mimo to była to moja wymarzona gra, a nasz zespół pomógł tę wizję urzeczywistnić, więc oglądajcie i marzcie razem z nami.