„Symulator życia + The Truman Show”. Twórca XCOM prezentuje swoją wymarzoną grę na pożegnanie

Jake Solomon, znany z pracy nad serią XCOM, poinformował o zakończeniu działalności Midsummer Studios. Deweloper opuścił Firaxis w 2023 roku, a rok później wraz z Willem Millerem założył nowe studio, którego celem było stworzenie nowej generacji symulatora życia opartego na narracji kreowanej przez graczy. Mimo początkowego finansowania i zespołu złożonego z weteranów branży projekt nie trafi na rynek, a firma ma zostać zamknięta.

Burbank wychodzi z cienia. Projekt twórcy XCOM ujawniony przed zamknięciem studia

Solomon zdecydował się jednak zaprezentować fragmenty powstającej produkcji zatytułowanej Burbank. Twórca podkreślił, że jest dumny zarówno z zespołu, jak i z samej gry, dlatego przed zakończeniem działalności studia chciał pokazać efekt dotychczasowej pracy. Projekt opisywany jest jako połączenie symulatora życia z koncepcją przypominającą reality show, w którym bohaterowie funkcjonują niczym postacie w telewizyjnej produkcji. Gracze mieli tworzyć własne historie i obsadzać w nich wykreowane postacie, nadając rozgrywce charakter serialowych dramatów, od oper mydlanych po opowieści science fiction.