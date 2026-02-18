FC 26 w wersji Showcase. Kopana od EA Sports do sprawdzenia za darmo

Czy to się komuś podoba, czy nie, wirtualna piłka nożna zdominowana jest przez EA Sports. Hegemonia ta trwa już od wielu lat.

Nikomu bowiem nie udało się na razie podkopać pozycji dawnej FIFY. Mimo to Electronic Arts podjęło próbę, by przekonać nieprzekonanych. EA Sports FC 26 dostało darmową wersję Tym sposobem otrzymaliśmy EA Sports FC 26 Showcase. Z jednej strony jest to darmowa wersja ubiegłorocznej odsłony cyklu, z drugiej też poniekąd jej demo. Otrzymujemy bowiem tylko część zawartości – ot tyle, by móc wszystko przetestować i podjąć ewentualną decyzję zakupową. Bo oczywiście ulepszenie tej wersji do edycji nominalnej jest jak najbardziej możliwe.

Co w ogóle dostajemy w ramach Showcase? Podstawą jest tutaj szybki mecz, gdzie jednak nie możemy wybrać sobie dowolnego klubu. Zamiast tego skazani jesteśmy na rotację. Ta dotyczy właśnie zespołów, które będą zmieniać się co jakiś czas. Ale nie tylko, gdyż rotacji podlegać będą również dostępne rodzaje spotkań.

Ponadto grając w darmową wersję będziemy mogli brać udział w wydarzeniach na żywo w Klubach. Mowa tutaj o nowości wprowadzonej właśnie w EA Sports FC 26. Osoby dopiero zaczynające swoją przygodę z wirtualną piłką nożną skorzystają natomiast z Naucz się grać, czyli swoistym samouczkiem przybliżającym sposób zabawy. Wczytywanie ramki mediów. EA Sports FC 26 Showcase pobierzemy całkowicie za darmo na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4 i 5 oraz Xbox One i Series X|S. Do pobrania gry nie jest potrzebny żaden abonament czy subskrypcja. Niemniej sama rozgrywka wymaga już stałego połączenia z Internetem.

