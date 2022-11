Spory wyciek materiałów z gry The Sims 5. Miasta, mieszkania i prototypy Simów

Ujawniona podczas październikowego Behind The Sims Summit gra The Sims 5, funkcjonująca równocześnie pod kodową nazwą Projekt Rene to dość odległa przyszłość. W trakcie wydarzenia otrzymaliśmy jedynie ogólnikowe informacje oraz krótki fragment rozgrywki. To najwyraźniej nie wystarczyło – niedawno nastąpił spory wyciek z licznymi materiałami ze wspomnianej produkcji.

The Sims 5 – spory wyciek materiałów

nieautoryzowana wersja gry, pojawiły się w niej także liczne zrzuty ekranu prezentujące miasta, mieszkania oraz prototypowe sylwetki Simów. Deweloperzy próbują oczywiście pozbyć się wszelkich materiałów, ale – jak wszyscy doskonale wiemy – w Internecie nic nie ginie. Zainteresowani mogą więc udać się na Oprócz tego, iż w sieci wylądowała, pojawiły się w niej także. Deweloperzy próbują oczywiście pozbyć się wszelkich materiałów, ale – jak wszyscy doskonale wiemy – w Internecie nic nie ginie. Zainteresowani mogą więc udać się na stronę SimsCommunity , gdzie znajdą większość screenów.

Oczywiście, trzeba pamiętać, że projekt znajduje się w bardzo wczesnej fazie rozwoju; mówimy aktualnie o wersji prealfa gry – niedawno wystartowały zamknięte testy.