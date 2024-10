The Sims 4 z pierwszymi kolekcjami stworzonymi przez fanów. Wkrótce premiera zestawów

Na początku października ukazał się oficjalny zwiastun nowego DLC do The Sims 4, „Życie i śmierć”. Dodatek zadebiutuje już pod koniec miesiąca, jednak to nie koniec nowości dla miłośników symulatora. Niebawem dostępne będą bowiem kolekcje stworzone przez fanów – na początek ukażą się dwa zestawy.