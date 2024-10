Upiorny dodatek do The Sims 4 na oficjalnym zwiastunie. Życie i śmierć pozwoli odkryć Zaświaty

W sieci znajdziemy już zwiastun kolejnego dodatku do popularnego symulatora. Mowa o DLC Życie i śmierć, które niebawem trafi w ręce graczy The Sims 4. Na oficjalnej stronie EA znalazł się również długi wpis opisujący atrakcje przygotowane przez deweloperów.

Każdy koniec jest nowym początkiem. Nasuwa się pytanie: co czeka Simów po śmierci? W tegoroczny dzień Wszystkich Świętych chcielibyśmy, by gracze dowiedzieli się, jak przeżyć spełnione życie, i odkryli, co znajduje się po drugiej stronie – dzięki The Sims 4 Życie i śmierć Dodatek. Odwiedź upiorne Ravenwood i wyrusz na eksplorację trzech otoczeń, które oferują dostęp do mrocznego przejścia między życiem a śmiercią oraz tego, co czeka po niej. Twoi Simowie będą mogli sporządzić listę marzeń, załatwić niedokończone sprawy po śmierci, korzystać z mocy, by siać zniszczenie i emanować życzliwością (lub coś pomiędzy), a nawet się odrodzić. – czytamy na stronie EA.