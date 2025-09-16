The Sims 4 z nową mapą drogową. EA zapowiada poprawki i darmową zawartość

Przygoda wzywa i nie tylko.

Niedawno EA zapowiedziało oficjalnie nowy dodatek do The Sims 4. DLC zatytułowane Przygoda wzywa zadebiutuje już na początku października. Pojawiła się też nowa „mapa drogowa” dla gry, która przedstawia plany dotyczące ulepszeń jakości życia graczy na pozostałą część 2025 roku.

The Sims 4 – nowe DLC, darmowe aktualizacje i poprawki

Na oficjalnej stronie EA, twórcy The Sims 4 ogłosili plany związane z nadchodzącymi zmianami. Posiadacze gry na PC i Mac mogą spodziewać się aktualizacji podstawowej wersji gry już 18 września. Gracze konsolowi otrzymają tę łatkę nieco później, 23 września, po dodatkowej weryfikacji.