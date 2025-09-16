The Sims 4 z nową mapą drogową. EA zapowiada poprawki i darmową zawartość

Niedawno EA zapowiedziało oficjalnie nowy dodatek do The Sims 4. DLC zatytułowane Przygoda wzywa zadebiutuje już na początku października. Pojawiła się też nowa „mapa drogowa” dla gry, która przedstawia plany dotyczące ulepszeń jakości życia graczy na pozostałą część 2025 roku.
The Sims 4 – nowe DLC, darmowe aktualizacje i poprawki
Na oficjalnej stronie EA, twórcy The Sims 4 ogłosili plany związane z nadchodzącymi zmianami. Posiadacze gry na PC i Mac mogą spodziewać się aktualizacji podstawowej wersji gry już 18 września. Gracze konsolowi otrzymają tę łatkę nieco później, 23 września, po dodatkowej weryfikacji.
Naszym najwyższym priorytetem jest zapewnienie wszystkim graczom przyjemnych i pozytywnych wrażeń. Dostrzegamy wasze uwagi dotyczące problemów technicznych i wydajności gry. Chcemy was zapewnić, że wasze obawy zostały usłyszane. Dziś dzielimy się krokami, jakie podejmujemy, by podwoić nasze wysiłki i zagwarantować Simom możliwie najlepsze doświadczenia z The Sims 4.
W nadchodzących miesiącach planowane są również poprawki priorytetowe dla społeczności. Deweloperzy intensyfikują wysiłki, aby skupić się na najważniejszych problemach, które gracze chcą rozwiązać, zgłaszanych na forach EA.
GramTV przedstawia:
Listopad 2025 roku również zapowiada się interesująco. 4 listopada to data, którą gracze powinni zaznaczyć w kalendarzach. Tego dnia, oprócz poprawek bazujących na opiniach graczy, aktualizacja ma zawierać także nową, darmową zawartość dla wszystkich posiadaczy gry.
Przy okazji przypomnijmy raz jeszcze, że 2 października ukaże się DLC Przygoda wzywa. Dodatek zadebiutuje na PC oraz konsolach PlayStation i Xbox. Więcej na temat rozszerzenia przeczytacie w tym miejscu.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!