The Signal – nowy niemiecki serial trafi na Netflixa. Szykuje się hit na miarę Dark?

Netflix ujawnił pierwszy zwiastun nowej niemieckiej serii zatytułowanej The Signal, która pojawi się w streamingu w marcu.

Sukces serialu Dark stał się powodem sporego urodzaju na thrillery science-fiction. Każdy chciałby zdobyć tak wielka popularność, jak wspomniana niemiecka produkcja, ale jak dotąd ciężko pokonać wysoko zawieszoną poprzeczkę. Swoją szansę ma tym razem The Signal, który zapowiada się intrygująco.

Astronautka w tajemniczy sposób znika po zakończeniu misji na ISS. Nigdy nie dociera do domu, pozostawiając swojego męża i córkę w głębokiej rozpaczy. Sven rozpoczyna własne śledztwo i wkrótce okazuje się, że kobieta dokonała w czasie misji dziwnego odkrycia. Zrozpaczony podąża za serią zagadek pozostawionych przez zaginioną, które powoli doprowadzają go do rozwikłania wielkiej tajemnicy i stawiają na progu zagłady świata.

The Signal – szykuje się godny następca serialu Dark?

W roli głównej zobaczymy Floriana Davida Fitza i ciekawostką jest to, że jest on również autorem scenariusza. Poza nim na ekranie pojawią się: Yuna Bennett, Peri Baumeister, Hadi Khanjanpour, Sheeba Chadha, Katharina Schüttler, Nilam Farooq, Meret Becker i gościnnie Katharina Thalbach.