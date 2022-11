The Settlers: New Allies z datą premiery. Legendarna seria trafi też na konsole

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ubisoft podzielił się wczoraj nowymi wiadomościami na temat The Settlers: New Allies, czyli nowej odsłony legendarnej serii gier strategicznych. Okazuje się, że produkcja studia Ubisoft Dusseldorf zadebiutuje na komputerach osobistych dokładnie 17 lutego 2023 roku.

The Settlers: New Allies w szczegółach. Twórcy przedstawiają zmiany i ulepszenia

Wraz z datą premiery do sieci trafił obszerny materiał wideo, w którym twórcy przedstawili listę zmian i ulepszeń, nad którymi pracowano w ostatnich miesiącach. Okazuje się, że twórcy poświęcili czas m.in. na zwiększenie tempa wszystkich trybów gry, by zapewnić graczom bardziej płynną rozgrywkę. Ponadto dodano więcej opcji pokonywania mapy, dzięki czemu użytkownicy będą w stanie pomóc sojusznikom, nie tracąc przy tym możliwości obrony własnego terytorium.



W The Settlers: New Allies zajęto się także poprawą ogólnych wrażeń, dzięki czemu ulepszeń doczekała się funkcja „Zapisz i Wczytaj”, a twórcy dodatkowo zadbali o personalizację skrótów klawiszowych. Odnowiono również interfejs jednostek oraz wprowadzono możliwość patrolowania lub utrzymywania pozycji.



The Settlers: New Allies zaoferuje też możliwość zapraszania znajomych do prywatnych meczów PvP. W opublikowanym materiale wideo deweloperzy prezentują również zmiany i nowości w poszczególnych trybach, mapach oraz ekonomii. Warto rzucić okiem na wspomniany i dokładnie zapoznać się ze wszystkimi usprawnieniami, bo jest ich naprawdę sporo.



Dowiedzieliśmy się również, że The Settlers: New Allies trafi nie tylko na PC, ale w późniejszym terminie ukaże się także na konsolach PlayStation, Xbox i Nintendo Switch oraz platformach GeForce Now i Luna. Ubisoft zapewnia, że produkcja zaoferuje pełne wsparcie dla funkcji cross-play i pozwoli przenosić graczom swoje postępy pomiędzy poszczególnymi platformami. Zainteresowani mogą już natomiast składać zamówienia przedpremierowe na pecetową wersję gry pod tym adresem.