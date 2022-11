The Settlers wraca do żywych. Ubisoft już dziś podzieli się nowymi szczegółami

Reboot The Settlers miał zadebiutować na rynku na początku bieżącego roku, ale na dwa tygodnie przed zapowiadaną premierą okazało się, że produkcja studia Ubisoft Dusseldorf nie ukaże się w planowanym terminie. Od tamtej pory nie otrzymaliśmy nowych informacji na temat wspomnianego tytułu. Na szczęście francuska firma postanowiła przerwać milczenie i wygląda na to, że „legendarna seria strategii czasu rzeczywistego i budowania” wróci niebawem do żywych.

Ubisoft zapowiada nowe informacje o reboocie serii The Settlers

Tuż przed weekendem Ubisoft opublikował wpis na portalu społecznościowym Twitter, w którym poinformowano, że nowa odsłona serii The Settlers ukaże się na rynku z podtytułem „New Allies”. Jednocześnie francuska firma zapowiedziała, że dziś – 28 listopada – przedstawiona zostaną nowe szczegóły oraz zmiany, jakich doczekała się produkcja Ubisoft Dusseldorf. Czy poznamy również datę premiery? Przekonamy się już za kilka godzin.



Warto wspomnieć, że decyzja o ponownym opóźnieniu premiery rebootu The Settlers została podjęta przede wszystkim ze względu na negatywne opinie graczy, którzy mieli okazję wziąć udział w zamkniętych beta-testach. Sami deweloperzy podkreślili natomiast, że ówczesny stan produkcji nie był zgodny z ich wizją.



Na koniec przypomnijmy, że reboot The Settlers został zapowiedziany w 2018 roku. W tym czasie tytuł zaliczył trzy spore opóźnienia. Produkcja powstaje wyłącznie z myślą o komputerach osobistych. Tytuł – jak wspomnieliśmy na początku wiadomości – rozwijany jest przez studio Ubisoft Dusseldorf, które wcześniej znane było jako Blue Byte Software. Zespół ten w 1993 roku stworzył wspomnianą serię, a od 2006 roku sprawuje również piecze nad cyklem Anno.

Wczytywanie ramki mediów.