The Settlers: New Allies pojawi się na konsolach Xbox? Nowe screeny z gry

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ubisoft zaprezentuje dzisiaj nowe szczegóły dotyczące kolejnej odsłony The Settlers, która niedawno otrzymała własny podtytuł. Pierwotnie premiera gry została zaplanowana jeszcze na ten rok, ale po beta testach deweloperzy zdecydowali się opóźnić debiut swojej produkcji, aby przyjrzeć się uwagom graczy i dopracować swój tytuł. Najwyraźniej studio jest gotowe zaprezentować przygotowywane przez ostatnie miesiące zmiany. Nieoczekiwanie w sklepie Microsoftu pojawiła się karta gry, która ujawnia pracę nad konsolowym portem.

The Settlers: New Allies może więc trafić na Xboxa i prawdopodobnie również na konsole PlayStation. Byłaby to sprawa bez precedensu, gdyż nigdy w historii serii żadna odsłona nie pojawiła się równocześnie na komputerach osobistych i konsolach. Potwierdzenia tych doniesień i pierwszych szczegółów możemy spodziewać się już niebawem.