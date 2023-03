The Settlers: New Allies nie trafi w tym tygodniu na konsole. Premiera odwołana

W zeszłym miesiącu The Settlers: New Allies. Już w ten czwartek – 23 marca – wspomniana gra miała natomiast zadebiutować na PlayStation, Xbox i Nintendo Switch. Okazuje się jednak, że posiadacze wymienionych platform nie będą mieli okazji zagrać w tym tygodniu w produkcję studia Ubisoft Dusseldorf. Ubisoft poinformował bowiem o opóźnieniu konsolowej wersji najnowszej odsłony legendarnej serii gier strategicznych.

The Settlers: New Allies nie zadebiutuje w tym tygodniu na konsolach

Na oficjalnym profilu The Settlers na portalu społecznościowym Twitter pojawił się wpis, w którym twórcy poinformowali, że The Settlers: New Allies nie ukaże się w najbliższy czwartek na konsolach. Powodem opóźnienia jest chęć dostarczenia graczom jak najlepszych wrażeń z rozgrywki.



Niestety nie poznaliśmy nowej daty premiery The Settlers: New Allies na konsolach PlayStation, Xbox i Nintendo Switch. Deweloperzy podziękowali jedynie fanom za wsparcie i zapewnili, że w „najbliższej przyszłości” podzielą się dodatkowymi informacjami.



Na koniec przypomnijmy, że The Settlers: New Allies dostępne jest obecnie wyłącznie na komputerach osobistych. Jeśli jesteście zainteresowani naszą opinią na temat najnowszej odsłony legendarnej serii gier strategicznych, to zapraszamy Was do lektury: The Settlers: New Allies – recenzja. Ile dałbym bym zapomnieć cię…

