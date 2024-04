The Rogue Prince of Persia wycieka. Za grę mają odpowiadać twórcy Dead Cells

Od premiery Prince of Persia: The Lost Crown minęły nieco ponad dwa miesiące. W sieci pojawiły się jednak interesujące informacje, które z pewnością zainteresują wszystkich fanów Księcia Persji. Niewykluczone, że jeszcze w tym roku na rynku zadebiutuje kolejna gra skierowana do miłośników wspomnianej serii. Jeden z branżowych insiderów podzielił się bowiem szczegółami na temat The Rogue Prince of Persia

The Rogue Prince of Persia to rzekomo nowa gra twórców Dead Cells. Gra ma zadebiutować jeszcze w tym roku

Tom Henderson informuje na łamach serwisu Insider Gaming, że The Rogue Prince of Persia opracowywane jest przez studio Evil Empire. Wspomniany zespół wspólnie z Motion Twin pracował nad Dead Cells i był odpowiedzialny za rozwój oraz wsparcie wspomnianej produkcji po jej premierze. Teraz – jak donosi znany dziennikarz – deweloperzy szykują się do wydania kolejnego tytułu.