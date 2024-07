Powstaje długo wyczekiwany sequel Miasta Boga. HBO pokazało pierwszy zwiastun serialu City of God: The Fight Rages On

HBO udostępniło pierwszy oficjalny zwiastun serialu City of God: The Fight Rages On, długo oczekiwanej kontynuacji kultowego brazylijskiego filmu Miasto Boga z 2002 roku.

City of God: The Fight Rages On to adaptacja twórczości literackiej Paulo Linsa. Jest to serial stworzony i wyprodukowany przez Andreę Baratę Ribeiro i Fernando Meirellesa (reżysera oryginalnego Miasta Boga). Z tekstami: Sérgio Machado, Renata Di Carmo, Armando Praça, Estevão Ribeiro, Rodrigo Felha i Aly Muritiba. Zawiera odcinki wyreżyserowane przez Aly Muritibę i Bruno Costę. Za produkcję odpowiadają O2 Films i HBO Originals. Producentami wykonawczymi są Mariano Cesar, Anouk Aaron, Mônica Albuquerque.

City of God: The Fight Rages On zadebiutuje na Max już 25 sierpnia 2024 roku.