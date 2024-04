The Rogue of Prince of Persia z kolejnymi szczegółami. Ujawniono datę premiery

Kilka dni temu do sieci wyciekły informacje na temat The Rogue Prince of Persia, czyli nowej gry Ubisoftu oraz deweloperów ze studia Evil Empire, którzy byli odpowiedzialni za rozwój Dead Cells. Tom Henderson – znany branżowy insider i dziennikarz – dotarł jednak do kolejnych informacji na temat wspomnianej produkcji. Udało mu się ustalić nie tylko termin zapowiedzi, ale również datę premiery The Rogue Prince of Persia.

The Rogue of Prince of Persia z premierą w maju. Zapowiedź już za kilka dni

Henderson zaktualizował bowiem opublikowany kilka dni temu artykuł na temat nowej gry Evil Empire i Ubisoftu. W dodanej na końcu wiadomości notce dziennikarz poinformował, że The Rogue of Prince of Persia zostanie zapowiedziane już 10 kwietnia 2024 roku w trakcie prezentacji Triple-i Initiative. Kiedy natomiast wspomniany tytuł zadebiutuje na rynku?