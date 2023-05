The Outlast Trials zalicza świetny start na Steam. Zobaczcie brutalny zwiastun

Już w marcu poznaliśmy datę premiery The Outlast Trials we wczesnym dostępie. Wczoraj natomiast – zgodnie z zapowiedziami – produkcja studia Red Barrels zadebiutowała w programie Early Access. Z tej okazji deweloperzy opublikowali nowy, dość brutalny zwiastun. To jednak nie koniec informacji, ponieważ okazuje się, że gra zaliczyła naprawdę udany start na platformie Steam, gdzie zbiera świetne recenzje.

The Outlast Trials debiutuje we wczesnym dostępie. Gra zbiera świetne recenzje na Steam

The Outlast Trials może bowiem pochwalić się „przytłaczająco pozytywnymi” ocenami na Steam. Najnowsza produkcja studia Red Barrels posiada już bowiem blisko 2 tysiące recenzji i aż 95% z nich to opinie korzystne. Deweloperzy mają więc powody do radości i pozostaje mieć nadzieję, że dalszy rozwój gry przebiegnie pomyślnie.