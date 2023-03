The Outlast Trials z datą premiery w Early Access. Znamy wymagania sprzętowe

Poznaliśmy datę premiery we wczesnym dostępie oraz oficjalne wymagania sprzętowe.

Przedstawiciele studia Red Barrels ujawnili dokładną datę premiery gry The Outlast Trials we wczesnym dostępie. Przy okazji opublikowano oczywiście nowy zwiastun, który znajdziecie oczywiście poniżej. Do tego wszystkiego poznaliśmy także oficjalne wymagania sprzętowe. Warto jednak zaznaczyć, że wciąż nie ruszyła przedsprzedaż tytułu – nie znamy więc ceny. Deweloperzy nie podali również, jak długo potrwa faza Early Access.

The Outlast Trials – nowy zwiastun

The Outlast Trials – data premiery we wczesnym dostępie

Dowiedzieliśmy się, że The Outlast Trials zadebiutuje na rynku 18 maja bieżącego roku w ramach Steam Early Access. Oprócz tego ważną rzeczą jest fakt, iż, niestety, gra nie zaoferuje polskiej wersji językowej. Jeżeli zaś chodzi o wymagania sprzętowe, tytuł powinien zadziałać na starszych komputerach. Poniżej znajdziecie wszystkie niezbędne szczegóły.

The Outlast Trials – oficjalne wymagania sprzętowe

Minimalne wymagania sprzętowe

SYSTEM OPERACYJNY: Windows 10 64-bitowy

Windows 10 64-bitowy PROCESOR: Intel Core i5-6600 lub AMD Ryzen 5 1500X

Intel Core i5-6600 lub AMD Ryzen 5 1500X KARTA GRAFICZNA: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti (2 GB) lub AMD Radeon R7 360 (2 GB)

NVIDIA GeForce GTX 650 Ti (2 GB) lub AMD Radeon R7 360 (2 GB) PAMIĘĆ RAM: 8 GB

8 GB MIEJSCE NA DYSKU: 30 GB

Rekomendowane wymagania sprzętowe