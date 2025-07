The Outer Worlds 2 ze specjalnym pokazem na Gamescom 2025

Obsidian zaprezentuje Tomb of the Matriarch – uczestnicy zobaczą nową frakcję i lokację w zamkniętym pokazie.

Microsoft stawia na The Outer Worlds 2 jako główną premierę RPG tej jesieni. Obsidian Entertainment potwierdziło, że podczas targów Gamescom gracze będą mogli zobaczyć zamknięty pokaz nowej lokacji oraz poznać szczegóły dotyczące frakcji Protectorate.

The Outer Worlds 2 – szczeg ó ły pokazu i frakcji Protectorate

Na stoisku Xbox przygotowano specjalny, zamknięty pokaz, który przeniesie uczestników do Tomb of the Matriarch – monumentalnego kompleksu należącego do frakcji Protectorate. Miejsce to ma łączyć historię, lojalność i propagandę, ukazując społeczeństwo, które wymieniło wolność na bezpieczeństwo i oddaje cześć swoim założycielom w niemal fanatyczny sposób.