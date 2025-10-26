Zaloguj się lub Zarejestruj

The Outer Worlds 2 z premierowym zwiastunem. Walka, wybory, wybuchy i nie tylko

Mikołaj Ciesielski
2025/10/26 16:30
Oficjalna premiera już w przyszłym tygodniu.

Kilka dni temu w sieci pojawiły się recenzje The Outer Worlds 2. Gracze, którzy zdecydowali się na zakup edycji Premium, rozpoczęli już natomiast swoją przygodę ze wspomnianym tytułem. Dlatego też na kilka dni przed oficjalnym debiutem opublikowano premierowy zwiastun nowej produkcji studia Obsidian Entertainment.

The Outer Worlds 2
The Outer Worlds 2

Microsoft prezentuje premierowy zwiastun The Outer Worlds 2

Premierowy zwiastun The Outer Worlds 2 przypomina, że od wyborów graczy zależeć będzie przyszłość wielu postaci. Trailer podkreśla również, że użytkownicy sami zdecydują, czy będą kroczyć ścieżką bohatera, czy ich intencje będą nieco mniej szlachetne. W materiale nie zabrakło oczywiście także miejsca na fragmenty rozgrywki, a całość znajdziecie na dole wiadomości.

Jako śmiała i niewątpliwie zabójczo atrakcyjna osoba wysłana przez Dyrektoriat Ziemi musisz odkryć pochodzenie niszczycielskich rozpadlin, których istnienie zagraża całej ludzkości. Śledztwo doprowadza cię do ojczyzny napędu skokowego, Utopii, gdzie los kolonii, a wreszcie i całej galaktyki, zależy od twoich decyzji – twoich mocnych stron, słabości, załogi oraz frakcji, którym postanowisz zaufać – czytamy w opisie gry.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że oficjalna premiera The Outer Worlds 2 odbędzie się już 29 października 2025 roku. Zgodnie z zapowiedziami gra będzie dostępna na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Natomiast zainteresowanych naszą opinią na temat najnowszej produkcji studia Obsidian Entertainment zapraszamy do lektury: Recenzja The Outer Worlds 2 - Krok bliżej do New Vegas.

Źródło:https://youtu.be/Mta8Qj5DDjk

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

