The Outer Worlds 2 z premierowym zwiastunem. Walka, wybory, wybuchy i nie tylko

Kilka dni temu w sieci pojawiły się recenzje The Outer Worlds 2. Gracze, którzy zdecydowali się na zakup edycji Premium, rozpoczęli już natomiast swoją przygodę ze wspomnianym tytułem. Dlatego też na kilka dni przed oficjalnym debiutem opublikowano premierowy zwiastun nowej produkcji studia Obsidian Entertainment.

Microsoft prezentuje premierowy zwiastun The Outer Worlds 2

Premierowy zwiastun The Outer Worlds 2 przypomina, że od wyborów graczy zależeć będzie przyszłość wielu postaci. Trailer podkreśla również, że użytkownicy sami zdecydują, czy będą kroczyć ścieżką bohatera, czy ich intencje będą nieco mniej szlachetne. W materiale nie zabrakło oczywiście także miejsca na fragmenty rozgrywki, a całość znajdziecie na dole wiadomości.