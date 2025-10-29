The Outer Worlds 2 debiutuje, a Obsidian żartuje sobie z rozrzutności fanów

Dziś swoją premierę ma jeden z głośniejszych tytułów tego miesiąca – The Outer Worlds 2, nowe RPG od studia Obsidian. Choć oficjalnie ta gra science fiction zadebiutuje 29 października, posiadacze edycji premium mogli zacząć przygodę wcześniej. Okazuje się jednak, że twórcy postanowili trochę ponabijać się z tych, którzy zdecydowali się na najdroższą wersję gry.

The Outer Worlds 2 – twórcy żartują sobie z posiadaczy edycji premium

Żart nawiązuje do pewnej funkcji gry. Znane z poprzedniej części mechaniki, w tym system wad i perków, wracają w nowym wydaniu. Każda dodatkowa cecha bohatera daje zarówno korzyść, jak i drobne utrudnienie – co jest znakiem rozpoznawczym uniwersum. Tym razem edycja premium „nagrodziła” graczy nową, humorystyczną wadą o nazwie „konsumpcjonizm”, skierowaną bezpośrednio do osób, które wydały 424 złote na preorder.