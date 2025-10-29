The Outer Worlds 2 debiutuje, a Obsidian żartuje sobie z rozrzutności fanów

Jeśli zakupiliście grę w edycji premium, cechuje was “konsumpcjonizm”.
Dziś swoją premierę ma jeden z głośniejszych tytułów tego miesiąca – The Outer Worlds 2, nowe RPG od studia Obsidian. Choć oficjalnie ta gra science fiction zadebiutuje 29 października, posiadacze edycji premium mogli zacząć przygodę wcześniej. Okazuje się jednak, że twórcy postanowili trochę ponabijać się z tych, którzy zdecydowali się na najdroższą wersję gry.
The Outer Worlds 2 – twórcy żartują sobie z posiadaczy edycji premium
Żart nawiązuje do pewnej funkcji gry. Znane z poprzedniej części mechaniki, w tym system wad i perków, wracają w nowym wydaniu. Każda dodatkowa cecha bohatera daje zarówno korzyść, jak i drobne utrudnienie – co jest znakiem rozpoznawczym uniwersum. Tym razem edycja premium „nagrodziła” graczy nową, humorystyczną wadą o nazwie „konsumpcjonizm”, skierowaną bezpośrednio do osób, które wydały 424 złote na preorder.
Opis wady brzmi: „Jesteś powodem, dla którego nasz marketing działa. Promocje i przeceny igrały z twoim mózgiem, dlatego bardziej interesuje cię kupienie kolejnej wielkiej rzeczy aniżeli planowanie finansów.” W praktyce skutkuje to tym, że ceny u sprzedawców są 15% niższe, ale wszystko, co próbujemy sprzedać, traci 10% wartości. Gracze przyjęli to z humorem, chwaląc Obsidian za wyszukany żart.
Opinie fanów szybko pojawiły się w sieci:
Stary dobry Obsidian i ich klasyczne poczucie humoru. Jeden z wielu powodów, dla którego uwielbiam to studio. – KaitoSeishin
Przy okazji, wspomniana kleptomania może być dobrym sposobem na zneutralizowanie wady konsumpcjonizmu – zakładając, że nie przeszkadza wam okazjonalne podkradanie czyichś przedmiotów. – Murky_Historian8675
The Outer Worlds 2 cieszy się pozytywnymi ocenami. Na Metacritic gra ma wynik 83. Na Steamie 88% recenzji jest przychylnych, co pokazuje, że nowa przygoda w kosmosie przypadła do gustu fanom Obsidianu.
